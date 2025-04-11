https://ria.ru/20250411/zoloto-2010628798.html

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 11.04.2025

Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота утром в пятницу обновила исторический рекорд, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T09:01:00+03:00

2025-04-11T09:01:00+03:00

2025-04-11T09:52:00+03:00

экономика

шанхай

введение трампом пошлин на импорт

золото

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость золота утром в пятницу обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.По состоянию на 08:25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 55,47 доллара или на 1,75% — до 3 232,97 доллара за тройскую унцию. Незадолго до этого котировки достигли нового рекордного значения — 3 240,2 доллара.Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок. "Золото — это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища", — процитировало агентство Bloomberg исследователя драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюаня.В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% — до 31,305 доллара за унцию.

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шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, шанхай, введение трампом пошлин на импорт, золото