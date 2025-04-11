https://ria.ru/20250411/zoloto-2010628798.html
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 11.04.2025
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота утром в пятницу обновила исторический рекорд, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:01:00+03:00
2025-04-11T09:01:00+03:00
2025-04-11T09:52:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость золота утром в пятницу обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.По состоянию на 08:25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 55,47 доллара или на 1,75% — до 3 232,97 доллара за тройскую унцию. Незадолго до этого котировки достигли нового рекордного значения — 3 240,2 доллара.Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок. "Золото — это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища", — процитировало агентство Bloomberg исследователя драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюаня.В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% — до 31,305 доллара за унцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, шанхай, введение трампом пошлин на импорт, золото
Экономика, Шанхай, Введение Трампом пошлин на импорт, Золото
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота достигла рекордного значения в 3 240,2 доллара за унцию
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость золота утром в пятницу обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.
По состоянию на 08:25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 55,47 доллара или на 1,75% — до 3 232,97 доллара за тройскую унцию. Незадолго до этого котировки достигли нового рекордного значения — 3 240,2 доллара.
Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок.
«
"Золото — это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища", — процитировало агентство Bloomberg исследователя драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюаня.
В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% — до 31,305 доллара за унцию.