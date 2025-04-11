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Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 11.04.2025
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09:01 11.04.2025 (обновлено: 09:52 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/zoloto-2010628798.html
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота обновила исторический рекорд - РИА Новости, 11.04.2025
Стоимость золота обновила исторический рекорд
Стоимость золота утром в пятницу обновила исторический рекорд, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:01:00+03:00
2025-04-11T09:52:00+03:00
экономика
шанхай
введение трампом пошлин на импорт
золото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость золота утром в пятницу обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.По состоянию на 08:25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 55,47 доллара или на 1,75% — до 3 232,97 доллара за тройскую унцию. Незадолго до этого котировки достигли нового рекордного значения — 3 240,2 доллара.Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок. "Золото — это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища", — процитировало агентство Bloomberg исследователя драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюаня.В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% — до 31,305 доллара за унцию.
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экономика, шанхай, введение трампом пошлин на импорт, золото
Экономика, Шанхай, Введение Трампом пошлин на импорт, Золото
Стоимость золота обновила исторический рекорд

Стоимость золота достигла рекордного значения в 3 240,2 доллара за унцию

© Getty Images / picture alliance / Sven HoppeСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / picture alliance / Sven Hoppe
Слитки золота. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Стоимость золота утром в пятницу обновила исторический рекорд, следует из данных торгов.
По состоянию на 08:25 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 55,47 доллара или на 1,75% — до 3 232,97 доллара за тройскую унцию. Незадолго до этого котировки достигли нового рекордного значения — 3 240,2 доллара.
Маркированные слитки золота высшей пробы — 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Стоимость российских золотых резервов побила рекорд
7 марта, 17:33
Спрос на золото увеличивается как на надежный актив в случае геополитической неопределенности или напряженности в мировой экономике, что поддерживает рост его котировок.
«
"Золото — это лучшее, что сейчас существует на рынке. Беспрецедентная торговая напряженность усилила недоверие к доллару, усилив спрос на другие "активы-убежища", — процитировало агентство Bloomberg исследователя драгоценных металлов в Шанхае Guotai Junan Futures Co. Лю Юйсюаня.
В то же время майский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% — до 31,305 доллара за унцию.
Портреты президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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ЭкономикаШанхайВведение Трампом пошлин на импортЗолото
 
 
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