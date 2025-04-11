https://ria.ru/20250411/zelenskiy-2010810468.html

"Маленький засранец": Зеленского поставили на место после дерзкой просьбы

"Маленький засранец": Зеленского поставили на место после дерзкой просьбы - РИА Новости, 11.04.2025

"Маленький засранец": Зеленского поставили на место после дерзкой просьбы

Требование Владимира Зеленского обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО вызвали негативную реакцию у пользователей социальной сети X. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T20:29:00+03:00

2025-04-11T20:29:00+03:00

2025-04-11T20:29:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Требование Владимира Зеленского обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО вызвали негативную реакцию у пользователей социальной сети X.Глава киевского режима призвал "партнеров" Украины передать ей системы Patriot, которые, по его словам, не используются на данный момент."Никогда не давайте денег наркоману", — написал ирландский журналист Чей Боуз."Никогда не давайте оружия убийце", — добавил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер."Ты маленький засранец", — не выдержал Aussie Devil."Твои натовские "партнеры" не могут и себя защитить", — отметил Jim Gallagher."Ты проиграл, сдавайся", — призвала Patricia Cooke."Надеюсь, Россия заберет исторически принадлежащие ей земли, и на этом война закончится", — заявила Dena Marie.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250411/zelenskiy-2010734245.html

https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато