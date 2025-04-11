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Зеленский пожаловался на дефицит систем ПВО - РИА Новости, 11.04.2025
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18:59 11.04.2025 (обновлено: 19:00 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/zelenskij-2010801704.html
Зеленский пожаловался на дефицит систем ПВО
Зеленский пожаловался на дефицит систем ПВО - РИА Новости, 11.04.2025
Зеленский пожаловался на дефицит систем ПВО
Владимир Зеленский, выступая перед участниками заседания контактной группы по поддержке Киева, заявил, что у Украины дефицит систем ПВО, и снова стал... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:59:00+03:00
2025-04-11T19:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая перед участниками заседания контактной группы по поддержке Киева, заявил, что у Украины дефицит систем ПВО, и снова стал выпрашивать у партнеров системы Patriot. "Вы знаете, что у Украины не хватает систем ПВО... Мы вынуждены перемещать имеющиеся у нас системы,... чтобы предоставить хотя бы временную защиту разным городам", - сказал он. Зеленский также снова попросил у союзников 10 систем Patriot. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008045457.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский пожаловался на дефицит систем ПВО

Зеленский попросил у союзников 10 систем Patriot, заявив о дефиците ПВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая перед участниками заседания контактной группы по поддержке Киева, заявил, что у Украины дефицит систем ПВО, и снова стал выпрашивать у партнеров системы Patriot.
"Вы знаете, что у Украины не хватает систем ПВО... Мы вынуждены перемещать имеющиеся у нас системы,... чтобы предоставить хотя бы временную защиту разным городам", - сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Зеленский заявил, что договорился о производстве систем ПВО на Украине
28 марта, 21:02
Зеленский также снова попросил у союзников 10 систем Patriot.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО
19 марта, 20:43
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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