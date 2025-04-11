https://ria.ru/20250411/zapad-2010770658.html
На Западе ужаснулись ситуации в Курской области
На Западе ужаснулись ситуации в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
На Западе ужаснулись ситуации в Курской области
ВСУ оставили трупы солдат целого подразделения в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:37:00+03:00
2025-04-11T16:37:00+03:00
2025-04-11T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ВСУ оставили трупы солдат целого подразделения в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Разлагающиеся трупы целого украинского подразделения брошены недалеко от границы с Курской областью", — написал он.Журналист добавил, что несколько сотен тысяч украинских военных числятся "пропавшими без вести", чтобы их семьи не получили выплаты.Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы осуществляют эвакуацию тел солдат ВСУ с освобожденной территории Курской области.Как сообщало Министерство обороны России в конце марта, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 70 890 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронированные машины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
https://ria.ru/20250411/zelenskiy-2010734245.html
https://ria.ru/20250411/vsu-2010716839.html
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безопасность, курская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Россия
На Западе ужаснулись ситуации в Курской области
Боуз: ВСУ оставили трупы своих солдат в Курской области