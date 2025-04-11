ЕС не понимает идею миротворческой миссии на Украине, заявила Жданова
Жданова: Запад сам не понимает, что скрывается за идеей отправки сил на Украину
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. И.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, что представители западных государств в кулуарах говорят о своем полном непонимании продвигаемой идеи некой миротворческой миссии на Украине.
"Важно подчеркнуть и то, что в кулуарах сами западники нам говорят, что они совершенно не понимают, что скрывается за этой идеей касательно размещения миротворцев. Они считают, что это торговля воздухом. Пока нет ни концепции, ни понимая мандата этой потенциальной миссии", - сказала дипломат в эфире канала "Россия 24".
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.