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СМИ раскрыли новые детали о планах Европы разместить войска на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
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14:46 11.04.2025 (обновлено: 14:49 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/zapad-2010733385.html
СМИ раскрыли новые детали о планах Европы разместить войска на Украине
СМИ раскрыли новые детали о планах Европы разместить войска на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
СМИ раскрыли новые детали о планах Европы разместить войска на Украине
Страны "коалиции желающих" вряд ли смогут составить график возможного размещения своих сил на Украине до договоренности о прекращении огня, сообщает издание... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:46:00+03:00
2025-04-11T14:49:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Страны "коалиции желающих" вряд ли смогут составить график возможного размещения своих сил на Украине до договоренности о прекращении огня, сообщает издание Euractiv со ссылкой на европейских чиновников. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. "График военного развертывания вряд ли может быть составлен до сделки о прекращении огня", - указывает Euractiv. Как отмечает издание, европейские дипломаты и военные чиновники, отчасти для того, чтобы подготовиться к возможному снижению американского присутствия на континенте, дают понять, что Европа готова внести вклад в обеспечении мирного урегулирования на Украине, о котором могут договориться РФ и США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250403/stubb-2009092396.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова
СМИ раскрыли новые детали о планах Европы разместить войска на Украине

Euractiv: Запад не обозначит сроки отправки сил на Украину до прекращения огня

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Военнослужащие у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Страны "коалиции желающих" вряд ли смогут составить график возможного размещения своих сил на Украине до договоренности о прекращении огня, сообщает издание Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
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"График военного развертывания вряд ли может быть составлен до сделки о прекращении огня", - указывает Euractiv.
Как отмечает издание, европейские дипломаты и военные чиновники, отчасти для того, чтобы подготовиться к возможному снижению американского присутствия на континенте, дают понять, что Европа готова внести вклад в обеспечении мирного урегулирования на Украине, о котором могут договориться РФ и США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России и несет риск прямого боестолкновения.
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