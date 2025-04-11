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Экс-главком ВСУ заявил, что Запад обречен на быстрый разгром - РИА Новости, 11.04.2025
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12:50 11.04.2025 (обновлено: 14:36 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/zaluzhnyy-2010689070.html
Экс-главком ВСУ заявил, что Запад обречен на быстрый разгром
Экс-главком ВСУ заявил, что Запад обречен на быстрый разгром - РИА Новости, 11.04.2025
Экс-главком ВСУ заявил, что Запад обречен на быстрый разгром
Вооруженные силы стран Запада в случае реального конфликта обречены на быстрый разгром, если не учтут опыт украинской армии, заявил бывший главнокомандующий... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:50:00+03:00
2025-04-11T14:36:00+03:00
в мире
украина
великобритания
киев
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вооруженные силы стран Запада в случае реального конфликта обречены на быстрый разгром, если не учтут опыт украинской армии, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для портала Defence One."Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей, западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую", — говорится в публикации. Залужный утверждает, что западные союзники Киева получили "подарок неизмеримой ценности" — опыт ВСУ, который, по словам бывшего главкома, поможет им выжить в случае вооруженного конфликта. Среди примеров такого опыта Залужный приводит, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем.Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ в июля 2022 года. Осенью 2023-го, после провального для украинской армии контрнаступления на юге, он написал статью для журнала The Economist, в котором заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Несколько месяцев спустя Владимир Зеленский отправил его в отставку, заменив Александром Сырским. После этого Залужного назначили послом в Лондоне, время от времени он выступает в печати со статьями о конфликте на Украине.
https://ria.ru/20250307/ssha-2003679842.html
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в мире, украина, великобритания, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Экс-главком ВСУ заявил, что Запад обречен на быстрый разгром

Залужный: в случае реального конфликта западные армии будут быстро разгромлены

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вооруженные силы стран Запада в случае реального конфликта обречены на быстрый разгром, если не учтут опыт украинской армии, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для портала Defence One.
"Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей, западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую", — говорится в публикации.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
"Такой же тупой": слова Залужного вызвали резкую реакцию в Раде
7 марта, 16:48
Залужный утверждает, что западные союзники Киева получили "подарок неизмеримой ценности" — опыт ВСУ, который, по словам бывшего главкома, поможет им выжить в случае вооруженного конфликта. Среди примеров такого опыта Залужный приводит, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем.
Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ в июля 2022 года. Осенью 2023-го, после провального для украинской армии контрнаступления на юге, он написал статью для журнала The Economist, в котором заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Несколько месяцев спустя Владимир Зеленский отправил его в отставку, заменив Александром Сырским. После этого Залужного назначили послом в Лондоне, время от времени он выступает в печати со статьями о конфликте на Украине.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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6 марта, 15:43
 
В миреУкраинаВеликобританияКиевВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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