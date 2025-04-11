Экс-главком ВСУ заявил, что Запад обречен на быстрый разгром
Залужный: в случае реального конфликта западные армии будут быстро разгромлены
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolВалерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вооруженные силы стран Запада в случае реального конфликта обречены на быстрый разгром, если не учтут опыт украинской армии, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для портала Defence One.
"Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей, западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую", — говорится в публикации.
Залужный утверждает, что западные союзники Киева получили "подарок неизмеримой ценности" — опыт ВСУ, который, по словам бывшего главкома, поможет им выжить в случае вооруженного конфликта. Среди примеров такого опыта Залужный приводит, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем.
Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ в июля 2022 года. Осенью 2023-го, после провального для украинской армии контрнаступления на юге, он написал статью для журнала The Economist, в котором заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. Несколько месяцев спустя Владимир Зеленский отправил его в отставку, заменив Александром Сырским. После этого Залужного назначили послом в Лондоне, время от времени он выступает в печати со статьями о конфликте на Украине.
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