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Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты
Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты - РИА Новости, 11.04.2025
Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты
Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке оспорить незаконный договор о регистрации на имя её дочери 48 мошеннических сайтов и... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:43:00+03:00
2025-04-11T17:43:00+03:00
2025-04-11T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке оспорить незаконный договор о регистрации на имя её дочери 48 мошеннических сайтов и взыскать моральный ущерб с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. В июне 2024 года в Центр правовой помощи обратилась жительница Москвы, чья дочь, находясь за границей, стала жертвой мошенников: злоумышленники оформили на ее имя 48 доменных имен, включая сайт, имитирующий известную ветеринарную клинику. Настоящая ветклиника подала в суд на администратора сайта, которым якобы была дочь заявительницы. "Юристы подготовили исковое заявление о признании сделки с регистратором недействительной и о взыскании компенсации морального вреда. Они представили интересы пострадавшей от мошенников в суде. Второго апреля суд удовлетворил требования иска. Суд признал все договоры о регистрации недействительными и взыскал с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, моральный ущерб - 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Специалисты Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде доказали, что телефонный номер, использовавшийся при регистрации этих доменных имен, не принадлежит истцу, а регистратор не выполнил никаких действий по идентификации человека, с которым заключал договор, уточнили в центре.
https://ria.ru/20250411/internet-2010643417.html
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происшествия, москва, россия, общество, мошенничество
Происшествия, Москва, Россия, Общество, Мошенничество
Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты
Москвичка взыскала моральный ущерб за 48 мошеннических сайтов на имя дочери
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке оспорить незаконный договор о регистрации на имя её дочери 48 мошеннических сайтов и взыскать моральный ущерб с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
В июне 2024 года в Центр правовой помощи обратилась жительница Москвы
, чья дочь, находясь за границей, стала жертвой мошенников: злоумышленники оформили на ее имя 48 доменных имен, включая сайт, имитирующий известную ветеринарную клинику. Настоящая ветклиника подала в суд на администратора сайта, которым якобы была дочь заявительницы.
"Юристы подготовили исковое заявление о признании сделки с регистратором недействительной и о взыскании компенсации морального вреда. Они представили интересы пострадавшей от мошенников в суде. Второго апреля суд удовлетворил требования иска. Суд признал все договоры о регистрации недействительными и взыскал с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, моральный ущерб - 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Специалисты Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде доказали, что телефонный номер, использовавшийся при регистрации этих доменных имен, не принадлежит истцу, а регистратор не выполнил никаких действий по идентификации человека, с которым заключал договор, уточнили в центре.