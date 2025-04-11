https://ria.ru/20250411/vzyskanie-2010788985.html

Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты

Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты - РИА Новости, 11.04.2025

Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты

Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке оспорить незаконный договор о регистрации на имя её дочери 48 мошеннических сайтов и... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:43:00+03:00

2025-04-11T17:43:00+03:00

2025-04-11T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке оспорить незаконный договор о регистрации на имя её дочери 48 мошеннических сайтов и взыскать моральный ущерб с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. В июне 2024 года в Центр правовой помощи обратилась жительница Москвы, чья дочь, находясь за границей, стала жертвой мошенников: злоумышленники оформили на ее имя 48 доменных имен, включая сайт, имитирующий известную ветеринарную клинику. Настоящая ветклиника подала в суд на администратора сайта, которым якобы была дочь заявительницы. "Юристы подготовили исковое заявление о признании сделки с регистратором недействительной и о взыскании компенсации морального вреда. Они представили интересы пострадавшей от мошенников в суде. Второго апреля суд удовлетворил требования иска. Суд признал все договоры о регистрации недействительными и взыскал с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, моральный ущерб - 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Специалисты Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде доказали, что телефонный номер, использовавшийся при регистрации этих доменных имен, не принадлежит истцу, а регистратор не выполнил никаких действий по идентификации человека, с которым заключал договор, уточнили в центре.

https://ria.ru/20250411/internet-2010643417.html

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происшествия, москва, россия, общество, мошенничество