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Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты - РИА Новости, 11.04.2025
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17:43 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/vzyskanie-2010788985.html
Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты
Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты - РИА Новости, 11.04.2025
Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты
Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке оспорить незаконный договор о регистрации на имя её дочери 48 мошеннических сайтов и... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:43:00+03:00
2025-04-11T17:43:00+03:00
происшествия
москва
россия
общество
мошенничество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке оспорить незаконный договор о регистрации на имя её дочери 48 мошеннических сайтов и взыскать моральный ущерб с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. В июне 2024 года в Центр правовой помощи обратилась жительница Москвы, чья дочь, находясь за границей, стала жертвой мошенников: злоумышленники оформили на ее имя 48 доменных имен, включая сайт, имитирующий известную ветеринарную клинику. Настоящая ветклиника подала в суд на администратора сайта, которым якобы была дочь заявительницы. "Юристы подготовили исковое заявление о признании сделки с регистратором недействительной и о взыскании компенсации морального вреда. Они представили интересы пострадавшей от мошенников в суде. Второго апреля суд удовлетворил требования иска. Суд признал все договоры о регистрации недействительными и взыскал с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, моральный ущерб - 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Специалисты Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде доказали, что телефонный номер, использовавшийся при регистрации этих доменных имен, не принадлежит истцу, а регистратор не выполнил никаких действий по идентификации человека, с которым заключал договор, уточнили в центре.
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происшествия, москва, россия, общество, мошенничество
Происшествия, Москва, Россия, Общество, Мошенничество
Москвичка взыскала ущерб за созданные на имя дочери мошеннические сайты

Москвичка взыскала моральный ущерб за 48 мошеннических сайтов на имя дочери

CC0 / / Девушка работает на компьютере
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC0 / /
Девушка работает на компьютере. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Юристы Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде помогли москвичке оспорить незаконный договор о регистрации на имя её дочери 48 мошеннических сайтов и взыскать моральный ущерб с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
В июне 2024 года в Центр правовой помощи обратилась жительница Москвы, чья дочь, находясь за границей, стала жертвой мошенников: злоумышленники оформили на ее имя 48 доменных имен, включая сайт, имитирующий известную ветеринарную клинику. Настоящая ветклиника подала в суд на администратора сайта, которым якобы была дочь заявительницы.
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"Юристы подготовили исковое заявление о признании сделки с регистратором недействительной и о взыскании компенсации морального вреда. Они представили интересы пострадавшей от мошенников в суде. Второго апреля суд удовлетворил требования иска. Суд признал все договоры о регистрации недействительными и взыскал с регистратора, допустившего неправомерное заключение сделки, моральный ущерб - 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Специалисты Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде доказали, что телефонный номер, использовавшийся при регистрации этих доменных имен, не принадлежит истцу, а регистратор не выполнил никаких действий по идентификации человека, с которым заключал договор, уточнили в центре.
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