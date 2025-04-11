https://ria.ru/20250411/vulin-2010709866.html

ЕС захотел ввести санкции против вице-премьера Сербии Вулина

ЕС захотел ввести санкции против вице-премьера Сербии Вулина - РИА Новости, 11.04.2025

ЕС захотел ввести санкции против вице-премьера Сербии Вулина

Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил РИА Новости, что Евросоюз решил ввести против него санкции, запретив въезд в страны объединения. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:42:00+03:00

2025-04-11T13:42:00+03:00

2025-04-11T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил РИА Новости, что Евросоюз решил ввести против него санкции, запретив въезд в страны объединения."Никакой полемики не было по поводу той правды, которую я высказал. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза", — рассказал он агентству.По словам политика, так Брюссель отреагировал на его заявления в Европарламенте."На встрече рабочей группы совета Евросоюза по Восточному партнерству комиссариат по внешним делам Еврокомиссии, то есть практически их Министерство иностранных дел, предложил введение санкций из-за "российских дестабилизационных действий". Какой результат всего этого, я действительно не знаю, меня не проинформировали, но знаю, что предложили. Я бы вам посоветовал спросить их, но вам точно не ответят", — подчеркнул вице-премьер.Как указал Вулин, в Брюсселе ожидают, что он перестанет говорить правду."Знаете, они думают, что если запретят работу или вещание в своих государствах российских СМИ, то вы перестанете работать, перестанете говорить то, что сейчас говорите. Они также думают, что если мне запретят (въезд. — Прим. ред.) в Евросоюз, то я перестану говорить правду. Этого, конечно, не произойдет", — пояснил собеседник агентства.Он напомнил, что находится под санкциями США, так что уже привык к давлению.В конце марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос стала указывать Белграду, что Вулин не должен войти в состав нового правительства Сербии после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что страна никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС. Он также поблагодарил российские спецслужбы за помощь в борьбе с массовыми протестами в Сербии.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал указания ЕС о снятии Вулина с должности печальным зрелищем.

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https://ria.ru/20250324/serbiya-2006929043.html

https://ria.ru/20250410/kusturitsa-2010461900.html

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