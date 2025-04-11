В ВТО пройдут технические консультации по последствиям пошлин
Постпред Платонов: консультации по последствиям пошлин состоятся 16 апреля в ВТО
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ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости. Технические консультации России с главой Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО), постпредом Саудовской Аравии Сакером Абдуллой Альмокбелем по последствиям пошлин состоятся 16 апреля, заявил РИА Новости постпред РФ при ВТО Николай Платонов.
Ранее во вторник официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт на следующей неделе консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему.
"Наши технические консультации с председателем Генерального совета запланированы на 16 апреля в ВТО. Целью этих обсуждений является обмен мнениями по пошлинам", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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