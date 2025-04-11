https://ria.ru/20250411/vto-2010610902.html

В ВТО пройдут технические консультации по последствиям пошлин

В ВТО пройдут технические консультации по последствиям пошлин - РИА Новости, 11.04.2025

В ВТО пройдут технические консультации по последствиям пошлин

Технические консультации России с главой Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО), постпредом Саудовской Аравии Сакером Абдуллой Альмокбелем по... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:21:00+03:00

2025-04-11T05:21:00+03:00

2025-04-11T05:21:00+03:00

экономика

россия

саудовская аравия

сша

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

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ЖЕНЕВА, 11 апр - РИА Новости. Технические консультации России с главой Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО), постпредом Саудовской Аравии Сакером Абдуллой Альмокбелем по последствиям пошлин состоятся 16 апреля, заявил РИА Новости постпред РФ при ВТО Николай Платонов. Ранее во вторник официальный представитель ВТО сообщил журналистам, что председатель генерального совета Всемирной торговой организации проведёт на следующей неделе консультации с членами организации о том, как пошлины влияют на многостороннюю торговую систему. "Наши технические консультации с председателем Генерального совета запланированы на 16 апреля в ВТО. Целью этих обсуждений является обмен мнениями по пошлинам", - сказал он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html

https://ria.ru/20250408/kitay-2010053298.html

россия

саудовская аравия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, саудовская аравия, сша, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт