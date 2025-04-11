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В ВТБ рассказали об актуальных мошеннических схемах с банковскими картами - РИА Новости, 11.04.2025
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09:02 11.04.2025 (обновлено: 10:42 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vtb-2010629113.html
В ВТБ рассказали об актуальных мошеннических схемах с банковскими картами
В ВТБ рассказали об актуальных мошеннических схемах с банковскими картами - РИА Новости, 11.04.2025
В ВТБ рассказали об актуальных мошеннических схемах с банковскими картами
ВТБ определил актуальные мошеннические схемы, связанные с банковскими картами: среди них фишинг и создание NFC-клонов карт с помощью шпионского ПО, сообщает... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:02:00+03:00
2025-04-11T10:42:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВТБ определил актуальные мошеннические схемы, связанные с банковскими картами: среди них фишинг и создание NFC-клонов карт с помощью шпионского ПО, сообщает банк. "ВТБ определил актуальные мошеннические схемы с банковскими картами. По данным ВТБ, фишинг стал самым популярным способом кражи средств с банковских карт пользователей. Также в топе социальная инженерия и NFC-клоны карт", - говорится в сообщении. Отмечается, что одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем - клиенты все чаще сталкиваются с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене. На поддельном сайте клиента просят ввести свою личную информацию - логин, пароль, номер карты и так далее. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется. Также мошенники выдают себя за сотрудников банка или службы безопасности, чтобы убедить людей предоставить доступ к карте и личным данным. Они применяют различные тактики: например, просят сообщить код из смс, сообщают о подозрительной активности и просят подтвердить данные, отправляют фальшивые уведомления о блокировке карты. Как поясняют в банке, NFC-клоны карт - наиболее распространенная схема по изготовлению виртуальных клонов карт с помощью шпионского ПО, которое позволяет удаленно управлять смартфоном. После установки ПО мошенники уговаривают подтвердить данные. В это время активируется NFC, и данные карты (ID, срок действия) перехватываются. Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников, что позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах. Одним из способов обезопасить свои деньги является страхование банковских карт от мошенников, отмечает ВТБ. Страховка покрывает наиболее распространенные риски, которые используют мошенники: риски взлома интернет-банка с помощью вредоносных программ, кражи данных карты, телефонного мошенничества, использования поддельных документов и кражи наличных.
https://ria.ru/20250410/mvd-2010551014.html
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технологии
Технологии
В ВТБ рассказали об актуальных мошеннических схемах с банковскими картами

ВТБ: фишинг стал самым популярным способом кражи средств с банковских карт

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВТБ определил актуальные мошеннические схемы, связанные с банковскими картами: среди них фишинг и создание NFC-клонов карт с помощью шпионского ПО, сообщает банк.
"ВТБ определил актуальные мошеннические схемы с банковскими картами. По данным ВТБ, фишинг стал самым популярным способом кражи средств с банковских карт пользователей. Также в топе социальная инженерия и NFC-клоны карт", - говорится в сообщении.
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11 февраля, 13:50
Отмечается, что одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем - клиенты все чаще сталкиваются с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене. На поддельном сайте клиента просят ввести свою личную информацию - логин, пароль, номер карты и так далее. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.
Также мошенники выдают себя за сотрудников банка или службы безопасности, чтобы убедить людей предоставить доступ к карте и личным данным. Они применяют различные тактики: например, просят сообщить код из смс, сообщают о подозрительной активности и просят подтвердить данные, отправляют фальшивые уведомления о блокировке карты.
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Как поясняют в банке, NFC-клоны карт - наиболее распространенная схема по изготовлению виртуальных клонов карт с помощью шпионского ПО, которое позволяет удаленно управлять смартфоном. После установки ПО мошенники уговаривают подтвердить данные. В это время активируется NFC, и данные карты (ID, срок действия) перехватываются. Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников, что позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах.
Одним из способов обезопасить свои деньги является страхование банковских карт от мошенников, отмечает ВТБ. Страховка покрывает наиболее распространенные риски, которые используют мошенники: риски взлома интернет-банка с помощью вредоносных программ, кражи данных карты, телефонного мошенничества, использования поддельных документов и кражи наличных.
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