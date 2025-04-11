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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 11.04.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:21:00+03:00
2025-04-11T19:21:00+03:00
2025-04-11T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атакам вражеских дронов подверглись шесть населенных пунктов. Предварительно, пострадавших нет. В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль - выбито лобовое стекло и посечен кузов. В поселке Ракитное от удара беспилотника по территории предприятия повреждены два легковых автомобиля", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в селе Муром дрон сдетонировал о землю, повредив остекление частного домовладения. Еще один беспилотник нанес удар по селу Графовка. В Борисовском районе в селе Байцуры в результате сбросов взрывных устройств с дрона уничтожен огнем легковой автомобиль. Кроме того, повреждена линия электропередачи. По селу Грузское также с БПЛА были сброшены два взрывных устройства - разрушено складское помещение и поврежден находившийся внутри легковой автомобиль, уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы РФ
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
Дроны ВСУ атаковали шесть белгородских населенных пунктов, никто не пострадал