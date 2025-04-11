https://ria.ru/20250411/vsu-2010804173.html

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 11.04.2025

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:21:00+03:00

2025-04-11T19:21:00+03:00

2025-04-11T19:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Атакам вражеских дронов подверглись шесть населенных пунктов. Предварительно, пострадавших нет. В селе Никольское Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль - выбито лобовое стекло и посечен кузов. В поселке Ракитное от удара беспилотника по территории предприятия повреждены два легковых автомобиля", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Шебекинском округе в селе Муром дрон сдетонировал о землю, повредив остекление частного домовладения. Еще один беспилотник нанес удар по селу Графовка. В Борисовском районе в селе Байцуры в результате сбросов взрывных устройств с дрона уничтожен огнем легковой автомобиль. Кроме того, повреждена линия электропередачи. По селу Грузское также с БПЛА были сброшены два взрывных устройства - разрушено складское помещение и поврежден находившийся внутри легковой автомобиль, уточнил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы рф