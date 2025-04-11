https://ria.ru/20250411/vsu-2010716839.html
Боевику ВСУ, совершавшему преступления в Курской области, вынесли приговор
Боевику ВСУ, совершавшему преступления в Курской области, вынесли приговор - РИА Новости, 11.04.2025
Боевику ВСУ, совершавшему преступления в Курской области, вынесли приговор
Солдат ВСУ, препятствующий эвакуации мирных жителей в Курской области, минировавший территорию, а также применявший оружие в отношении военных ВС РФ, осужден на РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:05:00+03:00
2025-04-11T14:05:00+03:00
2025-04-11T14:07:00+03:00
происшествия
россия
курская область
суджанский район
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_00971f0b3260bb0b3d696f7c2729e1e9.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Солдат ВСУ, препятствующий эвакуации мирных жителей в Курской области, минировавший территорию, а также применявший оружие в отношении военных ВС РФ, осужден на 15 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК России. "Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении солдата 49-й инженерно-разгородительной бригады ВФУ Виталия Озимука, обвиняемого в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Озимуку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как установлено следствием и судом, 6 августа 2024 года Озимук незаконно вторгся на территорию РФ. До 18 сентября, находясь в населенных пунктах Олешня, Гоголевка, Казачья Локня Суджанского района, а также в селе Веселое Глушковского района Курской области, в целях дестабилизации деятельности органов власти Озимук препятствовал эвакуации гражданского населения, а также применял оружие в отношении российских военнослужащих. Также в Главной военной прокуратуре РФ уточнили, что в террористических целях Озимук оборудовал проходы для пересечения другими боевиками государственной границы, минировал прилегающую к российским населенным пунктам местность, для отвлечения сил и средств ВС РФ устанавливал макеты использующейся противником артиллерийской техники. Отмечается, что 18 сентября в ходе боевых действий Озимук был задержан военнослужащими ВС РФ.
https://ria.ru/20250403/vsu-2009129285.html
https://ria.ru/20250324/sud-2006937674.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89b0850be99338bb34d9b92b7f31faab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курская область, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, главная военная прокуратура
Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура
Боевику ВСУ, совершавшему преступления в Курской области, вынесли приговор
СК: боевик ВСУ, совершавший преступления в Курской области, осужден на 15 лет