https://ria.ru/20250411/vsu-2010716839.html

Боевику ВСУ, совершавшему преступления в Курской области, вынесли приговор

Боевику ВСУ, совершавшему преступления в Курской области, вынесли приговор - РИА Новости, 11.04.2025

Боевику ВСУ, совершавшему преступления в Курской области, вынесли приговор

Солдат ВСУ, препятствующий эвакуации мирных жителей в Курской области, минировавший территорию, а также применявший оружие в отношении военных ВС РФ, осужден на РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:05:00+03:00

2025-04-11T14:05:00+03:00

2025-04-11T14:07:00+03:00

происшествия

россия

курская область

суджанский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Солдат ВСУ, препятствующий эвакуации мирных жителей в Курской области, минировавший территорию, а также применявший оружие в отношении военных ВС РФ, осужден на 15 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК России. "Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении солдата 49-й инженерно-разгородительной бригады ВФУ Виталия Озимука, обвиняемого в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Озимуку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как установлено следствием и судом, 6 августа 2024 года Озимук незаконно вторгся на территорию РФ. До 18 сентября, находясь в населенных пунктах Олешня, Гоголевка, Казачья Локня Суджанского района, а также в селе Веселое Глушковского района Курской области, в целях дестабилизации деятельности органов власти Озимук препятствовал эвакуации гражданского населения, а также применял оружие в отношении российских военнослужащих. Также в Главной военной прокуратуре РФ уточнили, что в террористических целях Озимук оборудовал проходы для пересечения другими боевиками государственной границы, минировал прилегающую к российским населенным пунктам местность, для отвлечения сил и средств ВС РФ устанавливал макеты использующейся противником артиллерийской техники. Отмечается, что 18 сентября в ходе боевых действий Озимук был задержан военнослужащими ВС РФ.

https://ria.ru/20250403/vsu-2009129285.html

https://ria.ru/20250324/sud-2006937674.html

россия

курская область

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происшествия, россия, курская область, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, главная военная прокуратура