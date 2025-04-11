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ВСУ потеряли до 3005 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 11.04.2025 (обновлено: 13:38 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vsu-2010697923.html
ВСУ потеряли до 3005 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
ВСУ потеряли до 3005 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
ВСУ потеряли до 3005 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 3005 военнослужащих, 34 бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:10:00+03:00
2025-04-11T13:38:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 3005 военнослужащих, 34 бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, двух пехотных, воздушно-десантной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 3005 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, в том числе пять бронетранспортеров М113, четыре бронеавтомобиля MaxxPro и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, уничтожены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.
https://ria.ru/20250411/svo-2010698676.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 3005 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли за неделю до 3005 военных в зоне действий "Центра"

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 3005 военнослужащих, 34 бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, двух пехотных, воздушно-десантной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 3005 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, в том числе пять бронетранспортеров М113, четыре бронеавтомобиля MaxxPro и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, уничтожены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Вчера, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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