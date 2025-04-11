https://ria.ru/20250411/vsu-2010697923.html

ВСУ потеряли до 3005 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю

ВСУ потеряли до 3005 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю - РИА Новости, 11.04.2025

ВСУ потеряли до 3005 боевиков в зоне действий "Центра" за неделю

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 3005 военнослужащих, 34 бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:10:00+03:00

2025-04-11T13:10:00+03:00

2025-04-11T13:38:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за неделю более 3005 военнослужащих, 34 бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, двух пехотных, воздушно-десантной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 3005 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, в том числе пять бронетранспортеров М113, четыре бронеавтомобиля MaxxPro и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, уничтожены 38 автомобилей и 29 артиллерийских орудий.

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россия, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)