https://ria.ru/20250411/vsu-2010612261.html

Молодые офицеры ВСУ бросают военных в "мясные штурмы", заявили в подполье

Молодые офицеры ВСУ бросают военных в "мясные штурмы", заявили в подполье - РИА Новости, 11.04.2025

Молодые офицеры ВСУ бросают военных в "мясные штурмы", заявили в подполье

Молодые неопытные офицеры 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ отправляют своих подчиненных на убой в "мясные штурмы", чем провоцируют всплеск... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T05:39:00+03:00

2025-04-11T05:39:00+03:00

2025-04-11T11:17:00+03:00

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Молодые неопытные офицеры 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ отправляют своих подчиненных на убой в "мясные штурмы", чем провоцируют всплеск дезертирства в подразделениях, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. "Среди военнослужащих 28-й отдельной мехбригады ВСУ растет недовольство командным составом среднего звена. Опытные военные недовольны молодыми неопытными офицерами, бросающими их, как "пушечное мясо", на штурмы и не разбирающимися в военном деле. Из-за этого в подразделениях процветает дезертирство", - сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. По словам подпольщика, в 28-й бригаде ВСУ на фоне происходящего уже зафиксированы случаи прямого неподчинения приказам командования.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010607708.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины