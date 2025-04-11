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Молодые офицеры ВСУ бросают военных в "мясные штурмы", заявили в подполье - РИА Новости, 11.04.2025
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05:39 11.04.2025 (обновлено: 11:17 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vsu-2010612261.html
Молодые офицеры ВСУ бросают военных в "мясные штурмы", заявили в подполье
Молодые офицеры ВСУ бросают военных в "мясные штурмы", заявили в подполье - РИА Новости, 11.04.2025
Молодые офицеры ВСУ бросают военных в "мясные штурмы", заявили в подполье
Молодые неопытные офицеры 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ отправляют своих подчиненных на убой в "мясные штурмы", чем провоцируют всплеск... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:39:00+03:00
2025-04-11T11:17:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Молодые неопытные офицеры 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ отправляют своих подчиненных на убой в "мясные штурмы", чем провоцируют всплеск дезертирства в подразделениях, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. "Среди военнослужащих 28-й отдельной мехбригады ВСУ растет недовольство командным составом среднего звена. Опытные военные недовольны молодыми неопытными офицерами, бросающими их, как "пушечное мясо", на штурмы и не разбирающимися в военном деле. Из-за этого в подразделениях процветает дезертирство", - сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. По словам подпольщика, в 28-й бригаде ВСУ на фоне происходящего уже зафиксированы случаи прямого неподчинения приказам командования.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010607708.html
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Молодые офицеры ВСУ бросают военных в "мясные штурмы", заявили в подполье

Неопытные офицеры ВСУ бросают подчиненных на убой, провоцируя дезертирство

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Молодые неопытные офицеры 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ отправляют своих подчиненных на убой в "мясные штурмы", чем провоцируют всплеск дезертирства в подразделениях, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.
"Среди военнослужащих 28-й отдельной мехбригады ВСУ растет недовольство командным составом среднего звена. Опытные военные недовольны молодыми неопытными офицерами, бросающими их, как "пушечное мясо", на штурмы и не разбирающимися в военном деле. Из-за этого в подразделениях процветает дезертирство", - сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Нацгвардия Украины отобрала гумпомощь у волонтеров, сообщили в подполье
Вчера, 04:11
По словам подпольщика, в 28-й бригаде ВСУ на фоне происходящего уже зафиксированы случаи прямого неподчинения приказам командования.
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