ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков
Ганчев: ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков и наемников
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 апр — РИА Новости. ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков и наемников, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"В область подтягивается всё больше боевиков и наёмников. Этого не могут не замечать местные жители… Нынешние власти в Харькове заявляют об увеличении ударов по выявленным в городе и районе пунктам дислокации личного состава и военным объектам", — сказал он.
По словам главы адмиистрации, жители Харьковской области видя, как националисты обстреливают подконтрольную Вооруженным силам России территорию региона, стараются противостоять киевскому режиму, и помогают военнослужащим добывать информацию о местах расположения украинских сил.
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"Это помогает нашим ребятам наносить точечные удары и не дать этой нечисти еще больше заполонить наш родной край", — добавил Ганчев.
По данным Минобороны от четверга, российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области, а также ДНР и ЛНР. В результате Украина потеряла более 250 солдат и лишилась трех автомобилей, артиллерийского орудия и склада боеприпасов.
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