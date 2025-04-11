https://ria.ru/20250411/vsu-2010600371.html

ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков

ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков - РИА Новости, 11.04.2025

ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков

ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков и наемников, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:15:00+03:00

2025-04-11T02:15:00+03:00

2025-04-11T02:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

харьков

украина

виталий ганчев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg

БЕЛГОРОД, 11 апр — РИА Новости. ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков и наемников, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."В область подтягивается всё больше боевиков и наёмников. Этого не могут не замечать местные жители… Нынешние власти в Харькове заявляют об увеличении ударов по выявленным в городе и районе пунктам дислокации личного состава и военным объектам", — сказал он.По словам главы адмиистрации, жители Харьковской области видя, как националисты обстреливают подконтрольную Вооруженным силам России территорию региона, стараются противостоять киевскому режиму, и помогают военнослужащим добывать информацию о местах расположения украинских сил."Это помогает нашим ребятам наносить точечные удары и не дать этой нечисти еще больше заполонить наш родной край", — добавил Ганчев.По данным Минобороны от четверга, российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области, а также ДНР и ЛНР. В результате Украина потеряла более 250 солдат и лишилась трех автомобилей, артиллерийского орудия и склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250409/minoborony-2010232838.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, харьков, украина, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины