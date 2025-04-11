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ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 11.04.2025 (обновлено: 02:24 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vsu-2010600371.html
ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков
ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков - РИА Новости, 11.04.2025
ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков
ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков и наемников, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:15:00+03:00
2025-04-11T02:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
украина
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 апр — РИА Новости. ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков и наемников, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев."В область подтягивается всё больше боевиков и наёмников. Этого не могут не замечать местные жители… Нынешние власти в Харькове заявляют об увеличении ударов по выявленным в городе и районе пунктам дислокации личного состава и военным объектам", — сказал он.По словам главы адмиистрации, жители Харьковской области видя, как националисты обстреливают подконтрольную Вооруженным силам России территорию региона, стараются противостоять киевскому режиму, и помогают военнослужащим добывать информацию о местах расположения украинских сил."Это помогает нашим ребятам наносить точечные удары и не дать этой нечисти еще больше заполонить наш родной край", — добавил Ганчев.По данным Минобороны от четверга, российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области, а также ДНР и ЛНР. В результате Украина потеряла более 250 солдат и лишилась трех автомобилей, артиллерийского орудия и склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250409/minoborony-2010232838.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, харьков, украина, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков

Ганчев: ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков и наемников

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 апр — РИА Новости. ВСУ стягивают в Харьковскую область все больше боевиков и наемников, заявил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"В область подтягивается всё больше боевиков и наёмников. Этого не могут не замечать местные жители… Нынешние власти в Харькове заявляют об увеличении ударов по выявленным в городе и районе пунктам дислокации личного состава и военным объектам", — сказал он.
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По словам главы адмиистрации, жители Харьковской области видя, как националисты обстреливают подконтрольную Вооруженным силам России территорию региона, стараются противостоять киевскому режиму, и помогают военнослужащим добывать информацию о местах расположения украинских сил.
«
"Это помогает нашим ребятам наносить точечные удары и не дать этой нечисти еще больше заполонить наш родной край", — добавил Ганчев.
По данным Минобороны от четверга, российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области, а также ДНР и ЛНР. В результате Украина потеряла более 250 солдат и лишилась трех автомобилей, артиллерийского орудия и склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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