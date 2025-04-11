https://ria.ru/20250411/volkov-2010599769.html

Леонида Волкова* будут судить за фейки об армии

Леонида Волкова* будут судить за фейки об армии - РИА Новости, 11.04.2025

Леонида Волкова* будут судить за фейки об армии

Бывшего руководителя "Штабов Навального"** и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова* будут заочно судить по восемнадцати эпизодам... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:06:00+03:00

2025-04-11T02:06:00+03:00

2025-04-11T02:06:00+03:00

россия

москва

леонид волков

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бывшего руководителя "Штабов Навального"** и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова* будут заочно судить по восемнадцати эпизодам распространения фейков о Вооруженных силах РФ и другим уголовным статьям, указано в карточке дела на сайте второго западного окружного военного суда для заочного рассмотрения. Дело поступило в суд для заочного рассмотрения накануне. Из неё следует, что Волкову* вменяется два эпизода вандализма, совершенного группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической или иной ненависти или вражды, а также создание некоммерческой организации либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, либо руководство такой организацией. Кроме того, Волкову* заочно предъявлено обвинение по 18 эпизодам распространения фейков об использовании Вооруженных сил РФ, совершенного группой лиц или организованной группой по мотивам политической, идеологической, расовой или иной ненависти или вражды. В отношении него также будут рассмотрены дела о реабилитации нацизма, совершенной группой лиц с использованием интернета, организации экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни или противоправных действий, совершенном группой лиц с использованием интернета. Басманный суд Москвы в феврале 2021 года заочно арестовал Волкова*, он объявлен в международный розыск и включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.* Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга.** Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240821/prigovor-1967645339.html

https://ria.ru/20240906/obvinenie--1971066158.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия