https://ria.ru/20250411/volkov-2010598198.html

Дело экс-главы "Штабов Навального"** поступило в суд

Дело экс-главы "Штабов Навального"** поступило в суд - РИА Новости, 11.04.2025

Дело экс-главы "Штабов Навального"** поступило в суд

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Штабов Навального"** и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова* поступило во 2-й западный... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T01:41:00+03:00

2025-04-11T01:41:00+03:00

2025-04-11T02:03:00+03:00

происшествия

россия

москва

леонид волков

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Штабов Навального"** и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова* поступило во 2-й западный окружной военный суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в суде. "Дело поступило в суд 10 апреля", - заявили в суде. Басманный суд Москвы в феврале 2021 года заочно арестовал Волкова*, он объявлен в международный розыск и включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.* Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга.** Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20241217/navalnyy-1989648683.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)