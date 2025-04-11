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Дело экс-главы "Штабов Навального"** поступило в суд - РИА Новости, 11.04.2025
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01:41 11.04.2025 (обновлено: 02:03 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/volkov-2010598198.html
Дело экс-главы "Штабов Навального"** поступило в суд
Дело экс-главы "Штабов Навального"** поступило в суд - РИА Новости, 11.04.2025
Дело экс-главы "Штабов Навального"** поступило в суд
Уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Штабов Навального"** и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова* поступило во 2-й западный... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:41:00+03:00
2025-04-11T02:03:00+03:00
происшествия
россия
москва
леонид волков
фонд борьбы с коррупцией
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Штабов Навального"** и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова* поступило во 2-й западный окружной военный суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в суде. "Дело поступило в суд 10 апреля", - заявили в суде. Басманный суд Москвы в феврале 2021 года заочно арестовал Волкова*, он объявлен в международный розыск и включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.* Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга.** Экстремистская организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20241217/navalnyy-1989648683.html
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происшествия, россия, москва, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Леонид Волков, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Дело экс-главы "Штабов Навального"** поступило в суд

Дело экс-главы "Штабов Навального" Волкова поступило для заочного рассмотрения

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлава штаба Навального Леонид Волков
Глава штаба Навального Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Штабов Навального"** и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова* поступило во 2-й западный окружной военный суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело поступило в суд 10 апреля", - заявили в суде.
Басманный суд Москвы в феврале 2021 года заочно арестовал Волкова*, он объявлен в международный розыск и включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
* Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга.
** Экстремистская организация, запрещена в России.
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ПроисшествияРоссияМоскваЛеонид ВолковФонд борьбы с коррупциейФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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