https://ria.ru/20250411/voditel-2010767914.html

В Приморье задержали водителя, намеренно сбившего собаку

В Приморье задержали водителя, намеренно сбившего собаку - РИА Новости, 11.04.2025

В Приморье задержали водителя, намеренно сбившего собаку

Полицейские задержали водителя внедорожника, который в Находке намеренно сбил собаку и скрылся, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:26:00+03:00

2025-04-11T16:26:00+03:00

2025-04-11T16:31:00+03:00

происшествия

находка

приморский край

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Полицейские задержали водителя внедорожника, который в Находке намеренно сбил собаку и скрылся, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.В соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как внедорожник едет по парковке, и черная собака бросается на машину. В какой-то момент водитель резко выворачивает руль влево и наезжает на пса, тот остается лежать на земле, а внедорожник уезжает. "Мои коллеги из Приморского края в ходе мониторинга сети интернет выявили публикацию о происшествии в городе Находке. По словам автора, на улице Еловой водитель внедорожника намеренно направил автомобиль в сторону собаки по кличке Черныш. Пес погиб, а злоумышленник скрылся. В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Находке установили местонахождение и задержали водителя внедорожника", - написала Волк.По ее словам, полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20250411/sobaka-2010652921.html

находка

приморский край

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происшествия, находка, приморский край, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)