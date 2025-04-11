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В Приморье задержали водителя, намеренно сбившего собаку - РИА Новости, 11.04.2025
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16:26 11.04.2025 (обновлено: 16:31 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/voditel-2010767914.html
В Приморье задержали водителя, намеренно сбившего собаку
В Приморье задержали водителя, намеренно сбившего собаку - РИА Новости, 11.04.2025
В Приморье задержали водителя, намеренно сбившего собаку
Полицейские задержали водителя внедорожника, который в Находке намеренно сбил собаку и скрылся, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:26:00+03:00
2025-04-11T16:31:00+03:00
происшествия
находка
приморский край
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Полицейские задержали водителя внедорожника, который в Находке намеренно сбил собаку и скрылся, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.В соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как внедорожник едет по парковке, и черная собака бросается на машину. В какой-то момент водитель резко выворачивает руль влево и наезжает на пса, тот остается лежать на земле, а внедорожник уезжает. "Мои коллеги из Приморского края в ходе мониторинга сети интернет выявили публикацию о происшествии в городе Находке. По словам автора, на улице Еловой водитель внедорожника намеренно направил автомобиль в сторону собаки по кличке Черныш. Пес погиб, а злоумышленник скрылся. В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Находке установили местонахождение и задержали водителя внедорожника", - написала Волк.По ее словам, полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20250411/sobaka-2010652921.html
находка
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происшествия, находка, приморский край, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Находка, Приморский край, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье задержали водителя, намеренно сбившего собаку

Полиция задержала водителя внедорожника, который намеренно сбил собаку в Находке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр – РИА Новости. Полицейские задержали водителя внедорожника, который в Находке намеренно сбил собаку и скрылся, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
В соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как внедорожник едет по парковке, и черная собака бросается на машину. В какой-то момент водитель резко выворачивает руль влево и наезжает на пса, тот остается лежать на земле, а внедорожник уезжает.
"Мои коллеги из Приморского края в ходе мониторинга сети интернет выявили публикацию о происшествии в городе Находке. По словам автора, на улице Еловой водитель внедорожника намеренно направил автомобиль в сторону собаки по кличке Черныш. Пес погиб, а злоумышленник скрылся. В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Находке установили местонахождение и задержали водителя внедорожника", - написала Волк.
По ее словам, полиция проводит проверку.
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ПроисшествияНаходкаПриморский крайИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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