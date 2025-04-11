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Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года - РИА Новости, 11.04.2025
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03:05 11.04.2025 (обновлено: 05:36 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/voda-2010602984.html
Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года
Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года - РИА Новости, 11.04.2025
Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года
Мексика накануне направила США комплексное предложение о выполнении обязательств по водному договору 1944 года, которое включает срочные меры, заявила президент РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:05:00+03:00
2025-04-11T05:36:00+03:00
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Мексика накануне направила США комплексное предложение о выполнении обязательств по водному договору 1944 года, которое включает срочные меры, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в соцсети X после обвинений со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в нарушении этого соглашения."Вчера заместителю госсекретаря США было направлено комплексное предложение по поставке воды в Техас, включающее срочные меры, в рамках договора 1944 года", - написала она.По словам президента, Мексика выполняет обязательства "в пределах доступных водных ресурсов" на фоне трехлетней засухи, а двусторонняя комиссия по границам и водам продолжает искать взаимовыгодные решения.Ранее Трамп заявил, что Мексика "нарушает договоренности, не поставив Техасу 1,3 миллиона акрофутов (1,6 миллиарда кубических метров - ред.) воды". По словам политика, это несправедливо и вредит фермерам. Он указал на то, что в прошлом году единственный сахарный завод в Техасе закрылся из-за нехватки воды."В прошлом месяце я прекратил поставки воды в Тихуану (приграничный город в Мексике - ред.), пока Мексика не выполнит Водный договор 1944 года... мы продолжим ужесточать меры, включая пошлины и, возможно, даже санкции, пока Мексика не выполнит договор и не даст Техасу воду, которая ему причитается!", - написал Трамп в своем блоге в соцсети Truth.Шейнбаум поручила министрам сельского хозяйства, иностранных дел и экологии срочно связаться с американскими коллегами, выразив уверенность в достижении согласия между странами по этому и другим вопросам.Договор 1944 года обязывает Мексику ежегодно поставлять установленный объем воды в США из рек Рио-Гранде и Колорадо.
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мексика, в мире, сша, техас, дональд трамп, клаудия шейнбаум
Мексика, В мире, США, Техас, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум
Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года

Шейнбаум: Мексика направила США предложение по поставке воды в Техас

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦентр города Мехико
Центр города Мехико - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Центр города Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Мексика накануне направила США комплексное предложение о выполнении обязательств по водному договору 1944 года, которое включает срочные меры, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в соцсети X после обвинений со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в нарушении этого соглашения.
"Вчера заместителю госсекретаря США было направлено комплексное предложение по поставке воды в Техас, включающее срочные меры, в рамках договора 1944 года", - написала она.
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По словам президента, Мексика выполняет обязательства "в пределах доступных водных ресурсов" на фоне трехлетней засухи, а двусторонняя комиссия по границам и водам продолжает искать взаимовыгодные решения.
Ранее Трамп заявил, что Мексика "нарушает договоренности, не поставив Техасу 1,3 миллиона акрофутов (1,6 миллиарда кубических метров - ред.) воды". По словам политика, это несправедливо и вредит фермерам. Он указал на то, что в прошлом году единственный сахарный завод в Техасе закрылся из-за нехватки воды.
«
"В прошлом месяце я прекратил поставки воды в Тихуану (приграничный город в Мексике - ред.), пока Мексика не выполнит Водный договор 1944 года... мы продолжим ужесточать меры, включая пошлины и, возможно, даже санкции, пока Мексика не выполнит договор и не даст Техасу воду, которая ему причитается!", - написал Трамп в своем блоге в соцсети Truth.
Шейнбаум поручила министрам сельского хозяйства, иностранных дел и экологии срочно связаться с американскими коллегами, выразив уверенность в достижении согласия между странами по этому и другим вопросам.
Договор 1944 года обязывает Мексику ежегодно поставлять установленный объем воды в США из рек Рио-Гранде и Колорадо.
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