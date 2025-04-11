https://ria.ru/20250411/voda-2010602984.html

Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года

Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года - РИА Новости, 11.04.2025

Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года

Мексика накануне направила США комплексное предложение о выполнении обязательств по водному договору 1944 года, которое включает срочные меры, заявила президент РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:05:00+03:00

2025-04-11T03:05:00+03:00

2025-04-11T05:36:00+03:00

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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Мексика накануне направила США комплексное предложение о выполнении обязательств по водному договору 1944 года, которое включает срочные меры, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в соцсети X после обвинений со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в нарушении этого соглашения."Вчера заместителю госсекретаря США было направлено комплексное предложение по поставке воды в Техас, включающее срочные меры, в рамках договора 1944 года", - написала она.По словам президента, Мексика выполняет обязательства "в пределах доступных водных ресурсов" на фоне трехлетней засухи, а двусторонняя комиссия по границам и водам продолжает искать взаимовыгодные решения.Ранее Трамп заявил, что Мексика "нарушает договоренности, не поставив Техасу 1,3 миллиона акрофутов (1,6 миллиарда кубических метров - ред.) воды". По словам политика, это несправедливо и вредит фермерам. Он указал на то, что в прошлом году единственный сахарный завод в Техасе закрылся из-за нехватки воды."В прошлом месяце я прекратил поставки воды в Тихуану (приграничный город в Мексике - ред.), пока Мексика не выполнит Водный договор 1944 года... мы продолжим ужесточать меры, включая пошлины и, возможно, даже санкции, пока Мексика не выполнит договор и не даст Техасу воду, которая ему причитается!", - написал Трамп в своем блоге в соцсети Truth.Шейнбаум поручила министрам сельского хозяйства, иностранных дел и экологии срочно связаться с американскими коллегами, выразив уверенность в достижении согласия между странами по этому и другим вопросам.Договор 1944 года обязывает Мексику ежегодно поставлять установленный объем воды в США из рек Рио-Гранде и Колорадо.

https://ria.ru/20250405/produkty-2009462630.html

https://ria.ru/20250404/torgovlya-2009297772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мексика, в мире, сша, техас, дональд трамп, клаудия шейнбаум