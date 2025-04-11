Мексика направила США предложение по водному договору 1944 года
Шейнбаум: Мексика направила США предложение по поставке воды в Техас
Центр города Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Мексика накануне направила США комплексное предложение о выполнении обязательств по водному договору 1944 года, которое включает срочные меры, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в соцсети X после обвинений со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в нарушении этого соглашения.
По словам президента, Мексика выполняет обязательства "в пределах доступных водных ресурсов" на фоне трехлетней засухи, а двусторонняя комиссия по границам и водам продолжает искать взаимовыгодные решения.
Ранее Трамп заявил, что Мексика "нарушает договоренности, не поставив Техасу 1,3 миллиона акрофутов (1,6 миллиарда кубических метров - ред.) воды". По словам политика, это несправедливо и вредит фермерам. Он указал на то, что в прошлом году единственный сахарный завод в Техасе закрылся из-за нехватки воды.
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"В прошлом месяце я прекратил поставки воды в Тихуану (приграничный город в Мексике - ред.), пока Мексика не выполнит Водный договор 1944 года... мы продолжим ужесточать меры, включая пошлины и, возможно, даже санкции, пока Мексика не выполнит договор и не даст Техасу воду, которая ему причитается!", - написал Трамп в своем блоге в соцсети Truth.
Шейнбаум поручила министрам сельского хозяйства, иностранных дел и экологии срочно связаться с американскими коллегами, выразив уверенность в достижении согласия между странами по этому и другим вопросам.
Договор 1944 года обязывает Мексику ежегодно поставлять установленный объем воды в США из рек Рио-Гранде и Колорадо.