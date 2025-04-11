Эксперт назвала перспективные страны для экспорта российского вина
Духина: Азия является перспективным направлением для экспорта российского вина
Дегустация вина . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Азиатские страны - Южная Корея и Китай - являются перспективным направлением для экспорта российского вина, такое мнение высказала РИА Новости владелец сети винотек "Первый Нос" Наталья Духина.
"На мой взгляд, для российских вин одним из перспективных направлений считаются азиатские страны. Корея, Китай - именно на них нужно держать свой фокус", - сказала она.
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Она добавила, что и география производства отечественных вин расширяется и уже охватывает Краснодарский край, Крым, Севастополь, Волгоградскую область, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию.
По ее словам, за последние годы полка с российскими винами значительно видоизменилась: расширился ассортимент, увеличилось количество российских производителей. Доля вина растет органически за счет выхода на рынок новых компаний. В свою очередь и запрос покупателя на российское вино увеличивается, добавила Духина.
Так, за последние три года ассортимент российского вина в ее сети увеличился минимум в два раза. Также за последние несколько лет примерно на 30% выросла доля чеков, в которых содержится алкоголь российского производства.
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