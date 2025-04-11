https://ria.ru/20250411/vino-2010620878.html

Эксперт назвала перспективные страны для экспорта российского вина

Эксперт назвала перспективные страны для экспорта российского вина - РИА Новости, 11.04.2025

Эксперт назвала перспективные страны для экспорта российского вина

Азиатские страны - Южная Корея и Китай - являются перспективным направлением для экспорта российского вина, такое мнение высказала РИА Новости владелец сети... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:28:00+03:00

2025-04-11T07:28:00+03:00

2025-04-11T07:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Азиатские страны - Южная Корея и Китай - являются перспективным направлением для экспорта российского вина, такое мнение высказала РИА Новости владелец сети винотек "Первый Нос" Наталья Духина. "На мой взгляд, для российских вин одним из перспективных направлений считаются азиатские страны. Корея, Китай - именно на них нужно держать свой фокус", - сказала она. Она добавила, что и география производства отечественных вин расширяется и уже охватывает Краснодарский край, Крым, Севастополь, Волгоградскую область, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. По ее словам, за последние годы полка с российскими винами значительно видоизменилась: расширился ассортимент, увеличилось количество российских производителей. Доля вина растет органически за счет выхода на рынок новых компаний. В свою очередь и запрос покупателя на российское вино увеличивается, добавила Духина. Так, за последние три года ассортимент российского вина в ее сети увеличился минимум в два раза. Также за последние несколько лет примерно на 30% выросла доля чеков, в которых содержится алкоголь российского производства.

https://ria.ru/20250410/vino-2010491294.html

https://ria.ru/20240922/vino-1974058294.html

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, южная корея, краснодарский край, твой бизнес – новости