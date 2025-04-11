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В США призвали запретить использование вертолетов для туристов - РИА Новости, 11.04.2025
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15:44 11.04.2025 (обновлено: 15:59 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010756901.html
В США призвали запретить использование вертолетов для туристов
В США призвали запретить использование вертолетов для туристов - РИА Новости, 11.04.2025
В США призвали запретить использование вертолетов для туристов
Член сената штата Нью-Йорк Брэд Хойлман-Сигал после крушения вертолета, в результате которого погибли шесть человек, призвал запретить их использование для... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:44:00+03:00
2025-04-11T15:59:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
испания
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Член сената штата Нью-Йорк Брэд Хойлман-Сигал после крушения вертолета, в результате которого погибли шесть человек, призвал запретить их использование для развлечения туристов. "Вероятно, от катастрофы нас отделяли минуты. И это вызывает беспокойство. Если вертолет столкнется с проблемами над такой густо населенной территорией, как Манхэттен, последствия могут быть гораздо хуже... Нет причин, чтобы позволять туристам и туроператорам использовать наше драгоценное воздушное пространство", - заявил политик в интервью местному отделению телеканала ABC. Как отмечает сам телеканал, подобные инциденты крайне редки - за последние 40 лет из-за крушений вертолетов над Нью-Йорком погибло 25 человек - однако и шанс выжить в таких катастрофах крайне мал. Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек. Он сообщил, что, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании. Позднее газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о семье главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара.
https://ria.ru/20250411/gudzon-2010688730.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, испания, siemens, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Испания, Siemens, США
В США призвали запретить использование вертолетов для туристов

В сенате Нью-Йорка призвали запретить вертолеты для туристов после катастрофы

© Fotolia / mezzotint_fotoliaВертолет пролетает над Нью-Йорком
Вертолет пролетает над Нью-Йорком - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Fotolia / mezzotint_fotolia
Вертолет пролетает над Нью-Йорком. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Член сената штата Нью-Йорк Брэд Хойлман-Сигал после крушения вертолета, в результате которого погибли шесть человек, призвал запретить их использование для развлечения туристов.
"Вероятно, от катастрофы нас отделяли минуты. И это вызывает беспокойство. Если вертолет столкнется с проблемами над такой густо населенной территорией, как Манхэттен, последствия могут быть гораздо хуже... Нет причин, чтобы позволять туристам и туроператорам использовать наше драгоценное воздушное пространство", - заявил политик в интервью местному отделению телеканала ABC.
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Как отмечает сам телеканал, подобные инциденты крайне редки - за последние 40 лет из-за крушений вертолетов над Нью-Йорком погибло 25 человек - однако и шанс выжить в таких катастрофах крайне мал.
Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек. Он сообщил, что, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании.
Позднее газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о семье главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара.
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