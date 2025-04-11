https://ria.ru/20250411/vertolet-2010604604.html

СМИ: при падении вертолета в реку у Нью-Йорка погиб глава филиала Siemens

СМИ: при падении вертолета в реку у Нью-Йорка погиб глава филиала Siemens - РИА Новости, 11.04.2025

СМИ: при падении вертолета в реку у Нью-Йорка погиб глава филиала Siemens

Глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате падения близ Нью-Йорка вместе со своей семьей, пишет газета New York Post РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:31:00+03:00

2025-04-11T03:31:00+03:00

2025-04-11T06:02:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

испания

манхэттен

siemens

падение вертолета в реку гудзон в сша

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате падения близ Нью-Йорка вместе со своей семьей, пишет газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Летательный аппарат рухнул в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг."Глава испанского ответвления технологической компании Siemens и его семья были опознаны в качестве жертв падения злополучного вертолета в Гудзон. <...> В результате катастрофы <...> погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей", — говорится в публикации.По данным источников издания, пока не опознано тело пилота. Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщал, что на борту могла находиться семья из Испании. Комиссар полиции города Джесика Тиш, в свою очередь уточнила, что на борту находились шесть человек: пилот, двое взрослых и трое детей. При этом четверо погибли сразу, двое — в больнице.

https://ria.ru/20250411/vertolet-2010602364.html

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Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), испания, манхэттен, siemens, падение вертолета в реку гудзон в сша