https://ria.ru/20250411/vertolet-2010602364.html

Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка

Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка - РИА Новости, 11.04.2025

Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что министр транспорта занимается расследованием катастрофы вертолета близ Нью-Йорка, причины... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:43:00+03:00

2025-04-11T02:43:00+03:00

2025-04-11T02:58:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

падение вертолета в реку гудзон в сша

дональд трамп

сша

манхэттен

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что министр транспорта занимается расследованием катастрофы вертолета близ Нью-Йорка, причины будут обнародованы оперативно."Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок", - написал Трамп.На борту упавшего в Гудзон вертолета, как сообщили власти Нью-Йорка, находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей. Четверо погибли сразу, двое в больнице. Техника принадлежала туристической компании. Вертолет вылетел из центра Манхэттена в середине дня четверга, а через 20 минут упал в реку. По предварительным данным, на борту находилась семья из Испании.

https://ria.ru/20250311/vertolet-2004207066.html

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

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Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), падение вертолета в реку гудзон в сша, дональд трамп, сша, манхэттен