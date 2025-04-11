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Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка - РИА Новости, 11.04.2025
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02:43 11.04.2025 (обновлено: 02:58 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010602364.html
Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка
Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка - РИА Новости, 11.04.2025
Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что министр транспорта занимается расследованием катастрофы вертолета близ Нью-Йорка, причины... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:43:00+03:00
2025-04-11T02:58:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
падение вертолета в реку гудзон в сша
дональд трамп
сша
манхэттен
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что министр транспорта занимается расследованием катастрофы вертолета близ Нью-Йорка, причины будут обнародованы оперативно."Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок", - написал Трамп.На борту упавшего в Гудзон вертолета, как сообщили власти Нью-Йорка, находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей. Четверо погибли сразу, двое в больнице. Техника принадлежала туристической компании. Вертолет вылетел из центра Манхэттена в середине дня четверга, а через 20 минут упал в реку. По предварительным данным, на борту находилась семья из Испании.
https://ria.ru/20250311/vertolet-2004207066.html
нью-йорк (город)
сша
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в мире, нью-йорк (город), падение вертолета в реку гудзон в сша, дональд трамп, сша, манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Падение вертолета в реку Гудзон в США, Дональд Трамп, США, Манхэттен
Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка

Трамп потребовал оперативно обнародовать причины падения вертолета в Гудзон

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что министр транспорта занимается расследованием катастрофы вертолета близ Нью-Йорка, причины будут обнародованы оперативно.
"Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок", - написал Трамп.
На борту упавшего в Гудзон вертолета, как сообщили власти Нью-Йорка, находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей. Четверо погибли сразу, двое в больнице. Техника принадлежала туристической компании. Вертолет вылетел из центра Манхэттена в середине дня четверга, а через 20 минут упал в реку. По предварительным данным, на борту находилась семья из Испании.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека
11 марта, 01:48
 
В миреНью-Йорк (город)Падение вертолета в реку Гудзон в СШАДональд ТрампСШАМанхэттен
 
 
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