https://ria.ru/20250411/vertolet-2010602364.html
Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка
Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка - РИА Новости, 11.04.2025
Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что министр транспорта занимается расследованием катастрофы вертолета близ Нью-Йорка, причины... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:43:00+03:00
2025-04-11T02:43:00+03:00
2025-04-11T02:58:00+03:00
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нью-йорк (город)
падение вертолета в реку гудзон в сша
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манхэттен
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что министр транспорта занимается расследованием катастрофы вертолета близ Нью-Йорка, причины будут обнародованы оперативно."Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок", - написал Трамп.На борту упавшего в Гудзон вертолета, как сообщили власти Нью-Йорка, находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей. Четверо погибли сразу, двое в больнице. Техника принадлежала туристической компании. Вертолет вылетел из центра Манхэттена в середине дня четверга, а через 20 минут упал в реку. По предварительным данным, на борту находилась семья из Испании.
https://ria.ru/20250311/vertolet-2004207066.html
нью-йорк (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), падение вертолета в реку гудзон в сша, дональд трамп, сша, манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Падение вертолета в реку Гудзон в США, Дональд Трамп, США, Манхэттен
Трамп рассказал о расследовании крушения вертолета близ Нью-Йорка
Трамп потребовал оперативно обнародовать причины падения вертолета в Гудзон