https://ria.ru/20250411/vertolet-2010596114.html
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при крушении вертолета погибли шесть человек
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при крушении вертолета погибли шесть человек - РИА Новости, 11.04.2025
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при крушении вертолета погибли шесть человек
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шестерых при падении вертолета в Гудзон, по данным властей, техника принадлежала туристической компании, а на борту... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:03:00+03:00
2025-04-11T01:03:00+03:00
2025-04-11T01:15:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
падение вертолета в реку гудзон в сша
испания
манхэттен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974921527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4245b707826dadf49fc3388700dbef9.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шестерых при падении вертолета в Гудзон, по данным властей, техника принадлежала туристической компании, а на борту находилась семья из Испании с тремя детьми."Расследование продолжается. К несчастью, шестеро находившихся на борту погибли", - сказал Адамс журналистам.Как отметил Адамс, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании.Как сообщила со своей стороны комиссар полиции города Джесика Тиш, на борту находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей. Четверо погибли сразу, двое в больнице."Основываясь на программах по отслеживанию полетов, вертолет принадлежал туристической компании, он вылетел из центра Манхэттена", - сообщила Тиш.По ее словам, катастрофа произошла через двадцать минут после вылета.Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг.
https://ria.ru/20250406/japonija-2009629752.html
https://ria.ru/20250326/vertolet-2007345651.html
нью-йорк (город)
испания
манхэттен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974921527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c174b1243ee3346b1e531afae458a64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), падение вертолета в реку гудзон в сша, испания, манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), Падение вертолета в реку Гудзон в США, Испания, Манхэттен
Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при крушении вертолета погибли шесть человек
Мэр Нью-Йорка Адамс: тела погибших при крушении вертолета извлекли из воды
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шестерых при падении вертолета в Гудзон, по данным властей, техника принадлежала туристической компании, а на борту находилась семья из Испании с тремя детьми.
"Расследование продолжается. К несчастью, шестеро находившихся на борту погибли", - сказал Адамс журналистам.
Как отметил Адамс, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании
.
Как сообщила со своей стороны комиссар полиции города Джесика Тиш, на борту находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей. Четверо погибли сразу, двое в больнице.
"Основываясь на программах по отслеживанию полетов, вертолет принадлежал туристической компании, он вылетел из центра Манхэттена", - сообщила Тиш.
По ее словам, катастрофа произошла через двадцать минут после вылета.
Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена
. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг.