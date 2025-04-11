https://ria.ru/20250411/vertolet-2010596114.html

Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при крушении вертолета погибли шесть человек

Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при крушении вертолета погибли шесть человек - РИА Новости, 11.04.2025

Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при крушении вертолета погибли шесть человек

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шестерых при падении вертолета в Гудзон, по данным властей, техника принадлежала туристической компании, а на борту... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T01:03:00+03:00

2025-04-11T01:03:00+03:00

2025-04-11T01:15:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

падение вертолета в реку гудзон в сша

испания

манхэттен

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шестерых при падении вертолета в Гудзон, по данным властей, техника принадлежала туристической компании, а на борту находилась семья из Испании с тремя детьми."Расследование продолжается. К несчастью, шестеро находившихся на борту погибли", - сказал Адамс журналистам.Как отметил Адамс, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании.Как сообщила со своей стороны комиссар полиции города Джесика Тиш, на борту находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей. Четверо погибли сразу, двое в больнице."Основываясь на программах по отслеживанию полетов, вертолет принадлежал туристической компании, он вылетел из центра Манхэттена", - сообщила Тиш.По ее словам, катастрофа произошла через двадцать минут после вылета.Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг.

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нью-йорк (город)

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манхэттен

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Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), падение вертолета в реку гудзон в сша, испания, манхэттен