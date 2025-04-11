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Рухнувший в Гудзон вертолет перевозил туристов
Рухнувший в Гудзон вертолет перевозил туристов - РИА Новости, 11.04.2025
Рухнувший в Гудзон вертолет перевозил туристов
По данным властей, рухнувший в Гудзон вертолет принадлежал туристической компании, а на борту находилась семья из Испании с тремя детьми. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:00:00+03:00
2025-04-11T01:00:00+03:00
2025-04-11T01:16:00+03:00
в мире
падение вертолета в реку гудзон в сша
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. По данным властей, рухнувший в Гудзон вертолет принадлежал туристической компании, а на борту находилась семья из Испании с тремя детьми.Как сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джесика Тиш, на борту находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей. Четверо погибли сразу, двое в больнице."Основываясь на программах по отслеживанию полетов, вертолет принадлежал туристической компании, он вылетел из центра Манхэттена", - сообщила Тиш.По ее словам, катастрофа произошла через двадцать минут после вылета.Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг.
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в мире, падение вертолета в реку гудзон в сша, испания, нью-йорк (город), манхэттен
В мире, Падение вертолета в реку Гудзон в США, Испания, Нью-Йорк (город), Манхэттен
Рухнувший в Гудзон вертолет перевозил туристов
В рухнувшем в Гудзон вертолете были пилот, двое взрослых и трое детей