https://ria.ru/20250411/vertolet-2010596017.html

Рухнувший в Гудзон вертолет перевозил туристов

Рухнувший в Гудзон вертолет перевозил туристов - РИА Новости, 11.04.2025

Рухнувший в Гудзон вертолет перевозил туристов

По данным властей, рухнувший в Гудзон вертолет принадлежал туристической компании, а на борту находилась семья из Испании с тремя детьми. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T01:00:00+03:00

2025-04-11T01:00:00+03:00

2025-04-11T01:16:00+03:00

в мире

падение вертолета в реку гудзон в сша

испания

нью-йорк (город)

манхэттен

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. По данным властей, рухнувший в Гудзон вертолет принадлежал туристической компании, а на борту находилась семья из Испании с тремя детьми.Как сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Джесика Тиш, на борту находились шесть человек: пилот, два взрослых и трое детей. Четверо погибли сразу, двое в больнице."Основываясь на программах по отслеживанию полетов, вертолет принадлежал туристической компании, он вылетел из центра Манхэттена", - сообщила Тиш.По ее словам, катастрофа произошла через двадцать минут после вылета.Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг.

https://ria.ru/20250406/japonija-2009629752.html

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испания

нью-йорк (город)

манхэттен

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Дарья Буймова

в мире, падение вертолета в реку гудзон в сша, испания, нью-йорк (город), манхэттен