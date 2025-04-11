Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 11.04.2025 (обновлено: 11:49 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vashington-2010650558.html
В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами
В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами - РИА Новости, 11.04.2025
В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами
Самолет авиакомпании American Airlines при рулении в аэропорту Вашингтона задел другой борт той же авиакомпании, сообщило федеральное управление гражданской... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:02:00+03:00
2025-04-11T11:49:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
рональд рейган
american airlines
faa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 10 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании American Airlines при рулении в аэропорту Вашингтона задел другой борт той же авиакомпании, сообщило федеральное управление гражданской авиации (FAA); двое конгрессменов, оказавшихся на борту одного из самолетов, отчитались, что "все в порядке". "Конец крыла самолета American Airlines рейса 5490 задел самолет American Airlines рейса 4522 на рулежной дорожке в Национальном аэропорту Рональда Рейгана", – говорится в сообщении FAA. Там же уточнили, что в инциденте замешаны два самолета: Bombardier CRJ900 и Embraer E175. Члены палаты представителей Джош Готтеймер и Ник Лалота позднее заявили в соцсети Х, что оказались на борту одного из пострадавших самолетов. "Пока мы ждали взлета на взлетно-посадочной полосе аэропорта DCA, другой самолет задел наше крыло. К счастью, все в безопасности. Просто напоминаю: недавние сокращения в FAA ослабляют наше небо и общественную безопасность", - написал Готтеймер. "К счастью, все в порядке!" - отчитался Лалота.
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010594444.html
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010604604.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_376:0:1737:1021_1920x0_80_0_0_af9227743ed65d87293c14af0e5c14c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), рональд рейган, american airlines, faa
В мире, Вашингтон (штат), Рональд Рейган, American Airlines, FAA
В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами

В Вашингтоне самолёт American Airlines задел крылом лайнер с конгрессменами

© РИА Новости / Максим БогодвидПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 10 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании American Airlines при рулении в аэропорту Вашингтона задел другой борт той же авиакомпании, сообщило федеральное управление гражданской авиации (FAA); двое конгрессменов, оказавшихся на борту одного из самолетов, отчитались, что "все в порядке".
"Конец крыла самолета American Airlines рейса 5490 задел самолет American Airlines рейса 4522 на рулежной дорожке в Национальном аэропорту Рональда Рейгана", – говорится в сообщении FAA.
Сотрудники экстренных служб работают на месте падения вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. 10 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
При падении вертолета в Гудзон близ Нью-Йорка погибли трое детей
Вчера, 00:26
Там же уточнили, что в инциденте замешаны два самолета: Bombardier CRJ900 и Embraer E175.
Члены палаты представителей Джош Готтеймер и Ник Лалота позднее заявили в соцсети Х, что оказались на борту одного из пострадавших самолетов.
"Пока мы ждали взлета на взлетно-посадочной полосе аэропорта DCA, другой самолет задел наше крыло. К счастью, все в безопасности. Просто напоминаю: недавние сокращения в FAA ослабляют наше небо и общественную безопасность", - написал Готтеймер.
"К счастью, все в порядке!" - отчитался Лалота.
Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
СМИ: при падении вертолета в реку у Нью-Йорка погиб глава филиала Siemens
Вчера, 03:31
 
В миреВашингтон (штат)Рональд РейганAmerican AirlinesFAA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала