https://ria.ru/20250411/vashington-2010650558.html

В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами

В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами - РИА Новости, 11.04.2025

В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами

Самолет авиакомпании American Airlines при рулении в аэропорту Вашингтона задел другой борт той же авиакомпании, сообщило федеральное управление гражданской... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:02:00+03:00

2025-04-11T11:02:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 10 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании American Airlines при рулении в аэропорту Вашингтона задел другой борт той же авиакомпании, сообщило федеральное управление гражданской авиации (FAA); двое конгрессменов, оказавшихся на борту одного из самолетов, отчитались, что "все в порядке". "Конец крыла самолета American Airlines рейса 5490 задел самолет American Airlines рейса 4522 на рулежной дорожке в Национальном аэропорту Рональда Рейгана", – говорится в сообщении FAA. Там же уточнили, что в инциденте замешаны два самолета: Bombardier CRJ900 и Embraer E175. Члены палаты представителей Джош Готтеймер и Ник Лалота позднее заявили в соцсети Х, что оказались на борту одного из пострадавших самолетов. "Пока мы ждали взлета на взлетно-посадочной полосе аэропорта DCA, другой самолет задел наше крыло. К счастью, все в безопасности. Просто напоминаю: недавние сокращения в FAA ослабляют наше небо и общественную безопасность", - написал Готтеймер. "К счастью, все в порядке!" - отчитался Лалота.

https://ria.ru/20250411/vertolet-2010594444.html

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в мире, вашингтон (штат), рональд рейган, american airlines, faa