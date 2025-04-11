https://ria.ru/20250411/vashington-2010650558.html
В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами
В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами - РИА Новости, 11.04.2025
В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами
Самолет авиакомпании American Airlines при рулении в аэропорту Вашингтона задел другой борт той же авиакомпании, сообщило федеральное управление гражданской... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:02:00+03:00
2025-04-11T11:02:00+03:00
2025-04-11T11:49:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
рональд рейган
american airlines
faa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 10 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании American Airlines при рулении в аэропорту Вашингтона задел другой борт той же авиакомпании, сообщило федеральное управление гражданской авиации (FAA); двое конгрессменов, оказавшихся на борту одного из самолетов, отчитались, что "все в порядке". "Конец крыла самолета American Airlines рейса 5490 задел самолет American Airlines рейса 4522 на рулежной дорожке в Национальном аэропорту Рональда Рейгана", – говорится в сообщении FAA. Там же уточнили, что в инциденте замешаны два самолета: Bombardier CRJ900 и Embraer E175. Члены палаты представителей Джош Готтеймер и Ник Лалота позднее заявили в соцсети Х, что оказались на борту одного из пострадавших самолетов. "Пока мы ждали взлета на взлетно-посадочной полосе аэропорта DCA, другой самолет задел наше крыло. К счастью, все в безопасности. Просто напоминаю: недавние сокращения в FAA ослабляют наше небо и общественную безопасность", - написал Готтеймер. "К счастью, все в порядке!" - отчитался Лалота.
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010594444.html
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010604604.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_376:0:1737:1021_1920x0_80_0_0_af9227743ed65d87293c14af0e5c14c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), рональд рейган, american airlines, faa
В мире, Вашингтон (штат), Рональд Рейган, American Airlines, FAA
В Вашингтоне самолет задел крылом борт с конгрессменами
В Вашингтоне самолёт American Airlines задел крылом лайнер с конгрессменами
НЬЮ-ЙОРК, 10 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании American Airlines при рулении в аэропорту Вашингтона задел другой борт той же авиакомпании, сообщило федеральное управление гражданской авиации (FAA); двое конгрессменов, оказавшихся на борту одного из самолетов, отчитались, что "все в порядке".
"Конец крыла самолета American Airlines
рейса 5490 задел самолет American Airlines рейса 4522 на рулежной дорожке в Национальном аэропорту Рональда Рейгана
", – говорится в сообщении FAA
.
Там же уточнили, что в инциденте замешаны два самолета: Bombardier CRJ900 и Embraer E175.
Члены палаты представителей Джош Готтеймер и Ник Лалота позднее заявили в соцсети Х, что оказались на борту одного из пострадавших самолетов.
"Пока мы ждали взлета на взлетно-посадочной полосе аэропорта DCA, другой самолет задел наше крыло. К счастью, все в безопасности. Просто напоминаю: недавние сокращения в FAA ослабляют наше небо и общественную безопасность", - написал Готтеймер.
"К счастью, все в порядке!" - отчитался Лалота.