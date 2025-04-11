https://ria.ru/20250411/uzhas-2010599630.html

"Евроколхозники и укрополяки": в Польше пришли в ужас от будущего страны

"Евроколхозники и укрополяки": в Польше пришли в ужас от будущего страны - РИА Новости, 11.04.2025

"Евроколхозники и укрополяки": в Польше пришли в ужас от будущего страны

Некоторые поляки позабыли свою идентичность и предпочитают быть евроколхозниками и укрополяками, заявил кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:04:00+03:00

2025-04-11T02:04:00+03:00

2025-04-11T02:04:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Некоторые поляки позабыли свою идентичность и предпочитают быть евроколхозниками и укрополяками, заявил кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун в соцсети X."Кто-то предпочитает быть евроколхозниками и укрополяками. Не все хотят быть поляками, некоторые предпочитают, чтобы это была не Польша, а евроколхоз, бандералэнд, чтобы наша страна стала бантустаном, заокеанским доминионом", — написал он.Политик отметил, что он сохраняет веру в благоразумие своих соотечественников и надеется, что они пересмотрят свое отношение к Евросоюзу и Украине.Ранее польские власти неоднократно заявляли, что поставили Украине огромное количество вооружения и военной техники, другой военной и гуманитарной помощи, потратив на это около 1,5 процента ВВП страны.В январе прошла манифестация фермеров у варшавского представительства Европейской комиссии. Протестующие выступали, в частности, против экологических норм ЕС, импорта продовольствия с Украины и заключения соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.

https://ria.ru/20250319/aktsiya-2005873711.html

https://ria.ru/20250404/polsha-2009294628.html

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в мире, польша, украина, гжегож браун, европарламент, евросоюз