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"Евроколхозники и укрополяки": в Польше пришли в ужас от будущего страны - РИА Новости, 11.04.2025
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02:04 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/uzhas-2010599630.html
"Евроколхозники и укрополяки": в Польше пришли в ужас от будущего страны
"Евроколхозники и укрополяки": в Польше пришли в ужас от будущего страны - РИА Новости, 11.04.2025
"Евроколхозники и укрополяки": в Польше пришли в ужас от будущего страны
Некоторые поляки позабыли свою идентичность и предпочитают быть евроколхозниками и укрополяками, заявил кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:04:00+03:00
2025-04-11T02:04:00+03:00
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гжегож браун
европарламент
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Некоторые поляки позабыли свою идентичность и предпочитают быть евроколхозниками и укрополяками, заявил кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун в соцсети X."Кто-то предпочитает быть евроколхозниками и укрополяками. Не все хотят быть поляками, некоторые предпочитают, чтобы это была не Польша, а евроколхоз, бандералэнд, чтобы наша страна стала бантустаном, заокеанским доминионом", — написал он.Политик отметил, что он сохраняет веру в благоразумие своих соотечественников и надеется, что они пересмотрят свое отношение к Евросоюзу и Украине.Ранее польские власти неоднократно заявляли, что поставили Украине огромное количество вооружения и военной техники, другой военной и гуманитарной помощи, потратив на это около 1,5 процента ВВП страны.В январе прошла манифестация фермеров у варшавского представительства Европейской комиссии. Протестующие выступали, в частности, против экологических норм ЕС, импорта продовольствия с Украины и заключения соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.
https://ria.ru/20250319/aktsiya-2005873711.html
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в мире, польша, украина, гжегож браун, европарламент, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Гжегож Браун, Европарламент, Евросоюз
"Евроколхозники и укрополяки": в Польше пришли в ужас от будущего страны

Евродепутат Браун: некоторые жители Польши хотят превратить страну в бандералэнд

© РИА НовостиФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости
Флаг Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Некоторые поляки позабыли свою идентичность и предпочитают быть евроколхозниками и укрополяками, заявил кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун в соцсети X.
"Кто-то предпочитает быть евроколхозниками и укрополяками. Не все хотят быть поляками, некоторые предпочитают, чтобы это была не Польша, а евроколхоз, бандералэнд, чтобы наша страна стала бантустаном, заокеанским доминионом", — написал он.
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Политик отметил, что он сохраняет веру в благоразумие своих соотечественников и надеется, что они пересмотрят свое отношение к Евросоюзу и Украине.
Ранее польские власти неоднократно заявляли, что поставили Украине огромное количество вооружения и военной техники, другой военной и гуманитарной помощи, потратив на это около 1,5 процента ВВП страны.
В январе прошла манифестация фермеров у варшавского представительства Европейской комиссии. Протестующие выступали, в частности, против экологических норм ЕС, импорта продовольствия с Украины и заключения соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.
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В миреПольшаУкраинаГжегож БраунЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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