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Каллас сообщила печальные новости об Украине
Каллас сообщила печальные новости об Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Каллас сообщила печальные новости об Украине
Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что прошедшая накануне встреча "коалиции желающих" по Украине ничего не дала, об этом сообщило издание... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T22:28:00+03:00
2025-04-11T22:28:00+03:00
2025-04-11T22:28:00+03:00
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кайя каллас
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что прошедшая накануне встреча "коалиции желающих" по Украине ничего не дала, об этом сообщило издание Telegraph."Нет", — ответила Каллас на вопрос журналистов о том, пролила ли встреча в четверг свет на стратегию реализации мирного урегулирования", — говорится в публикации.По ее словам, страны "коалиции" придерживаются разных точек зрения относительно этого вопроса."Обсуждения все еще продолжаются", — отметила она.В четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц "коалиции желающих" готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.Как отметило издание, серьезной проблемой для стран Европы при составлении плана действий по Украине является то, что они практически не имеют представления о мерах США в отношении России в контексте урегулирования.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, что несет риск прямого боестолкновения.
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в мире, украина, россия, великобритания, кайя каллас, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Кайя Каллас, Мария Захарова
Каллас сообщила печальные новости об Украине
Каллас признала провал переговоров коалиции желающих по Украине