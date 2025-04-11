https://ria.ru/20250411/ukraina-2010820214.html

Каллас сообщила печальные новости об Украине

Каллас сообщила печальные новости об Украине - РИА Новости, 11.04.2025

Каллас сообщила печальные новости об Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что прошедшая накануне встреча "коалиции желающих" по Украине ничего не дала, об этом сообщило издание... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T22:28:00+03:00

2025-04-11T22:28:00+03:00

2025-04-11T22:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что прошедшая накануне встреча "коалиции желающих" по Украине ничего не дала, об этом сообщило издание Telegraph."Нет", — ответила Каллас на вопрос журналистов о том, пролила ли встреча в четверг свет на стратегию реализации мирного урегулирования", — говорится в публикации.По ее словам, страны "коалиции" придерживаются разных точек зрения относительно этого вопроса."Обсуждения все еще продолжаются", — отметила она.В четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц "коалиции желающих" готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.Как отметило издание, серьезной проблемой для стран Европы при составлении плана действий по Украине является то, что они практически не имеют представления о мерах США в отношении России в контексте урегулирования.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, что несет риск прямого боестолкновения.

https://ria.ru/20250411/zelenskiy-2010734245.html

https://ria.ru/20250411/kiev-2010795564.html

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в мире, украина, россия, великобритания, кайя каллас, мария захарова