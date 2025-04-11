https://ria.ru/20250411/ukraina-2010802262.html

"Примерно 70 процентов": спикер Рады раскрыл, куда деваются западные деньги

"Примерно 70 процентов": спикер Рады раскрыл, куда деваются западные деньги - РИА Новости, 11.04.2025

"Примерно 70 процентов": спикер Рады раскрыл, куда деваются западные деньги

Примерно 70% бюджета Украины составляет помощь международных партнеров, заявил в пятницу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T19:03:00+03:00

2025-04-11T19:03:00+03:00

2025-04-11T19:03:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Примерно 70% бюджета Украины составляет помощь международных партнеров, заявил в пятницу спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. "То количество денег, что нам передали партнеры - это уникальный результат всей украинской дипломатии, потому что сегодня в каждой гривне около 70 копеек - это те деньги, которые мы получаем от партнеров, и наши партнеры говорят: "Друзья, вы тоже должны делать что-то, чтобы демонстрировать, что вы настроены". И единственная инициатива - это поднятие военного сбора, и, я думаю, это логично, что на третьем году войны можно поставить вопрос о повышении на 3,5% военного сбора", - сказал Стефанчук в интервью агентству Укринформ. Ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, который в пятницу сообщил, что покидает пост по собственному желанию, заявлял, что около 70% вооружения ВСУ - это помощь международных партнеров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250411/germanija-2010778758.html

https://ria.ru/20250411/kiev-2010795564.html

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в мире, украина, россия, сша, руслан стефанчук, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины