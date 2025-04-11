https://ria.ru/20250411/ukraina-2010798679.html

Проект сделки США и Украины не содержит гарантий безопасности, пишет NYT

Проект сделки США и Украины не содержит гарантий безопасности, пишет NYT - РИА Новости, 11.04.2025

Проект сделки США и Украины не содержит гарантий безопасности, пишет NYT

В новой версии проекта сделки по минералам между США и Украиной нет упоминаний о гарантиях безопасности для Киева, сообщила газета New York Times после... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:39:00+03:00

2025-04-11T18:39:00+03:00

2025-04-11T18:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. В новой версии проекта сделки по минералам между США и Украиной нет упоминаний о гарантиях безопасности для Киева, сообщила газета New York Times после ознакомления с документом.Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по поводу проекта сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам."Теперь требования, которые Киев ранее успешно устранил, - что Вашингтон сохранил бы контроль над фондом (восстановления Украины - ред.), а Украина вернула бы прошлую помощь США, - снова всплыли в последнем предложении. Гарантии безопасности также исчезли", - сообщает издание.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250409/evropa-2010134054.html

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сша, украина, в мире, дональд трамп, владимир зеленский