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Украина ввела санкции против 130 физических лиц - РИА Новости, 11.04.2025
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18:00 11.04.2025 (обновлено: 18:21 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010793906.html
Украина ввела санкции против 130 физических лиц
Украина ввела санкции против 130 физических лиц - РИА Новости, 11.04.2025
Украина ввела санкции против 130 физических лиц
Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 130 физических лиц, следует из сообщения на сайте его офиса. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:00:00+03:00
2025-04-11T18:21:00+03:00
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россия
владимир зеленский
вадим карасев
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 130 физических лиц, следует из сообщения на сайте его офиса. "Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к: физическим лицам и юридическим лицам согласно приложениям", - сказано в публикации. Согласно опубликованным спискам, санкции вводятся на 10 лет. Они коснутся в том числе российских военных корреспондентов Александра Сладкова (ВГТРК), Станислава Смагина и Андрея Руденко, журналиста главного редактора "Украины.ру" Искандера Хисамова, а также сотрудников издания Константина Кеворкяна, Рамиля Замдыханова, Татьяны Чугаенко и Игоря Гомольского. Кроме того, в список попали украинский политолог Вадим Карасев и российские СМИ: холдинг "Ньюс Медиа" (включающий издания Life, Mash, SHOT, Super), агентства "Инфорос", "Новое издание", News Front, издания "Правда.Ру", Readovka, "Евразия Дейли", "Херсонка.Ру".В перечень также вошли украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш и украинский журналист Александр Шелест*.В указах есть упоминания 18 предприятий, включая российские. Среди юридических лиц указано движение "Другая Украина" во главе с Виктором Медведчуком. Санкции предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из страны, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000729587.html
https://ria.ru/20250119/ukraina-1994489467.html
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украина, россия, владимир зеленский, вадим карасев, вгтрк
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вадим Карасев, ВГТРК
Украина ввела санкции против 130 физических лиц

Зеленский подписал указы о санкциях против 130 физических лиц, включая Хисамова

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против 130 физических лиц, следует из сообщения на сайте его офиса.
"Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к: физическим лицам и юридическим лицам согласно приложениям", - сказано в публикации.
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Согласно опубликованным спискам, санкции вводятся на 10 лет. Они коснутся в том числе российских военных корреспондентов Александра Сладкова (ВГТРК), Станислава Смагина и Андрея Руденко, журналиста главного редактора "Украины.ру" Искандера Хисамова, а также сотрудников издания Константина Кеворкяна, Рамиля Замдыханова, Татьяны Чугаенко и Игоря Гомольского. Кроме того, в список попали украинский политолог Вадим Карасев и российские СМИ: холдинг "Ньюс Медиа" (включающий издания Life, Mash, SHOT, Super), агентства "Инфорос", "Новое издание", News Front, издания "Правда.Ру", Readovka, "Евразия Дейли", "Херсонка.Ру".
В перечень также вошли украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш и украинский журналист Александр Шелест*.
В указах есть упоминания 18 предприятий, включая российские. Среди юридических лиц указано движение "Другая Украина" во главе с Виктором Медведчуком.
Санкции предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из страны, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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