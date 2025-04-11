https://ria.ru/20250411/ukraina-2010778361.html

Times раскрыла, какую роль Британия сыграла в конфликте на Украине

Times раскрыла, какую роль Британия сыграла в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.04.2025

Times раскрыла, какую роль Британия сыграла в конфликте на Украине

Великобритания сыграла в военном планировании ВСУ и в конфликте на Украине в целом более существенную роль, чем считалось раньше, пишет газета Times со ссылкой... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:11:00+03:00

2025-04-11T17:11:00+03:00

2025-04-11T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Великобритания сыграла в военном планировании ВСУ и в конфликте на Украине в целом более существенную роль, чем считалось раньше, пишет газета Times со ссылкой на источники. "Хотя непоколебимая поддержка Британией своего восточноевропейского союзника ни для кого не была секретом, степень ее участия и влияния — вылазки в Киев в последнюю минуту, помощь в разработке боевых планов и сбор жизненно важных разведданных о русских — оставалась по большей части скрытой", — говорится в статье.По информации газеты, британских военных тайно направили на Украину, чтобы оснастить украинские самолеты дальнобойными ракетам Storm Shadow и обучить военнослужащих их использованию. Но это было не первым подобным случаем: несколько десятков британских военнослужащих приезжали в Киев для обучения новобранцев использованию противотанковых установок NLAW, поставленных в феврале 2022 года. "Хотя британские войска были развернуты на Украине с 2015 года, в феврале 2022-го их пришлось вывести из-за опасений, что Россия может начать атаку в любой момент", — отмечает Times. Отдельно газета обращает внимание на главу британской военной разведки Джеймса Хокенхалла, благодаря которому Киев получал развединформацию. Вместе с тогдашним министром обороны Беном Уоллесом он способствовал получению ВСУ установок NLAW. В честь Уоллеса назвали одно из направлений контрнаступления ВСУ. Его ценят за ранние поставки танков, NLAW и Storm Shadow, пишет издание. Киев заранее дал понять союзникам, что планирует начать контрнаступление весной 2023 года. Британцы и американцы сомневались, что ВСУ к нему готовы. Тем не менее в декабре 2022-го глава американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сообщил британскому коллеге адмиралу Тони Радакину, что Вашингтон решил с полной силой поддержать украинское контрнаступление. ВСУ задерживали начало операции, поскольку планировали получить полный комплект военной помощи к концу марта, а союзники, как утверждает британский военный источник, подталкивали Киев к наступлению. Позже американцы были недовольны медленными темпами продвижения ВСУ. Кроме того, украинское командование не разделяло взглядов союзников на стратегию ведения наступления. На этом фоне отношения между Украиной и США "достигли дна", утверждает Times. В этой ситуации адмирал Тони Радакин пытался сплотить Вашингтон и Киев. По информации издания, американцы редко ездили на Украину из опасений, что их сочтут слишком вовлеченными в конфликт, тогда как британским военачальникам в этом смысле предоставили свободу. "Иногда их визиты были настолько деликатными, что они отправлялись в гражданской одежде", — говорится в статье. В общей сложности Радакин встретился с Владимиром Зеленским десять раз. В конце марта газета The New York Times опубликовала большую статью о том, как американские военные, базировавшиеся в немецком Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск и координировали почти все удары из РСЗО HIMARS, атаки на российские корабли в порту Севастополя, а позже стали помогать с ударами вглубь территории России. В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле фиксируют много фактов, подтверждающих сотрудничество США и Британии в попытке нанести поражение России.

https://ria.ru/20250408/zaluzhnyy-2009964062.html

https://ria.ru/20250113/london-1993390536.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html

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украина, великобритания, тони радакин, бен уоллес, марк милли, вооруженные силы украины, нато, в мире