https://ria.ru/20250411/ukraina-2010771902.html

Эксперт заявил о скрытом присутствии британских военных на Украине

Эксперт заявил о скрытом присутствии британских военных на Украине - РИА Новости, 11.04.2025

Эксперт заявил о скрытом присутствии британских военных на Украине

Британские военные в статусе военных советников и специалистов уже давно скрыто находятся на Украине, базируются они, в том числе, в Одессе и Очакове, заявил... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:42:00+03:00

2025-04-11T16:42:00+03:00

2025-04-11T16:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

франция

сергей горбачев

эммануэль макрон

алексей полищук

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Британские военные в статусе военных советников и специалистов уже давно скрыто находятся на Украине, базируются они, в том числе, в Одессе и Очакове, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев. Ранее издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию сообщило, что Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. "В рамках плана взаимодействия с иностранными вооруженными силами британские военные в статусе военных советников и специалистов уже давно в скрытом формате находятся на территории Украины. Причем, выполняют функции на системной основе. Они уже на украинской земле есть, вопрос только в статусе их присутствия и масштабе. Дивизий и танковых колонн британских на Украине пока нет, но присутствие их военных специалистов - неоспоримый факт", - сказал Горбачев. По его словам, британские военные на постоянной основе находятся в Одессе и Очакове, где занимаются вопросами подготовки сил специальных операций Украины, а также реализацией плана по строительству пункта базирования вооруженных сил Британии в районе порта Южный Одесской области. "Британцы уже давно осваивают территорию и акваторию Украины, в том числе, имея возможность перебрасывать безэкипажные катера, плавсредства "москитного флота" (малые боевые катера, скоростные лодки) в обход конвенции Монтрё через Дунай, по "новому зерновому коридору", созданному Украиной вдоль побережья Румынии и Болгарии, сухопутным путем по железной дороге или трейлерами, а также военной транспортной авиацией", - подчеркнул эксперт. Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html

https://ria.ru/20250117/gosduma-1994189452.html

https://ria.ru/20250117/rogov-1994228428.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, франция, сергей горбачев, эммануэль макрон, алексей полищук, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)