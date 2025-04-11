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Эксперт заявил о скрытом присутствии британских военных на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 11.04.2025 (обновлено: 16:57 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010771902.html
Эксперт заявил о скрытом присутствии британских военных на Украине
Эксперт заявил о скрытом присутствии британских военных на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Эксперт заявил о скрытом присутствии британских военных на Украине
Британские военные в статусе военных советников и специалистов уже давно скрыто находятся на Украине, базируются они, в том числе, в Одессе и Очакове, заявил... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:42:00+03:00
2025-04-11T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
франция
сергей горбачев
эммануэль макрон
алексей полищук
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Британские военные в статусе военных советников и специалистов уже давно скрыто находятся на Украине, базируются они, в том числе, в Одессе и Очакове, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев. Ранее издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию сообщило, что Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции. "В рамках плана взаимодействия с иностранными вооруженными силами британские военные в статусе военных советников и специалистов уже давно в скрытом формате находятся на территории Украины. Причем, выполняют функции на системной основе. Они уже на украинской земле есть, вопрос только в статусе их присутствия и масштабе. Дивизий и танковых колонн британских на Украине пока нет, но присутствие их военных специалистов - неоспоримый факт", - сказал Горбачев. По его словам, британские военные на постоянной основе находятся в Одессе и Очакове, где занимаются вопросами подготовки сил специальных операций Украины, а также реализацией плана по строительству пункта базирования вооруженных сил Британии в районе порта Южный Одесской области. "Британцы уже давно осваивают территорию и акваторию Украины, в том числе, имея возможность перебрасывать безэкипажные катера, плавсредства "москитного флота" (малые боевые катера, скоростные лодки) в обход конвенции Монтрё через Дунай, по "новому зерновому коридору", созданному Украиной вдоль побережья Румынии и Болгарии, сухопутным путем по железной дороге или трейлерами, а также военной транспортной авиацией", - подчеркнул эксперт. Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250317/britanija-2005406234.html
https://ria.ru/20250117/gosduma-1994189452.html
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украина, россия, франция, сергей горбачев, эммануэль макрон, алексей полищук, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Сергей Горбачев, Эммануэль Макрон, Алексей Полищук, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Эксперт заявил о скрытом присутствии британских военных на Украине

Горбачев: британские военные уже давно скрыто находятся на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Британские военные в статусе военных советников и специалистов уже давно скрыто находятся на Украине, базируются они, в том числе, в Одессе и Очакове, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на полученную информацию сообщило, что Британия рассматривает размещение военного контингента на Украине на протяжении пяти лет. Согласно одному из обсуждаемых планов, возглавляемые Великобританией и Францией "силы обеспечения безопасности" также предложат помощь в обороне неба и акваторий Украины. В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил РИА Новости, что обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции.
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
СМИ узнали о планах Британии разместить миротворцев на Украине
17 марта, 05:22
"В рамках плана взаимодействия с иностранными вооруженными силами британские военные в статусе военных советников и специалистов уже давно в скрытом формате находятся на территории Украины. Причем, выполняют функции на системной основе. Они уже на украинской земле есть, вопрос только в статусе их присутствия и масштабе. Дивизий и танковых колонн британских на Украине пока нет, но присутствие их военных специалистов - неоспоримый факт", - сказал Горбачев.
По его словам, британские военные на постоянной основе находятся в Одессе и Очакове, где занимаются вопросами подготовки сил специальных операций Украины, а также реализацией плана по строительству пункта базирования вооруженных сил Британии в районе порта Южный Одесской области.
"Британцы уже давно осваивают территорию и акваторию Украины, в том числе, имея возможность перебрасывать безэкипажные катера, плавсредства "москитного флота" (малые боевые катера, скоростные лодки) в обход конвенции Монтрё через Дунай, по "новому зерновому коридору", созданному Украиной вдоль побережья Румынии и Болгарии, сухопутным путем по железной дороге или трейлерами, а также военной транспортной авиацией", - подчеркнул эксперт.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину.
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Госдуме предупредили о последствиях размещения британских баз на Украине
17 января, 13:49
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Рогов призвал Британию не мнить себя империей
17 января, 16:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияСергей ГорбачевЭммануэль МакронАлексей ПолищукЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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