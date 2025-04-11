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Умеров заявил о создании коалиции РЭБ из 11 стран в поддержку Украины - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 11.04.2025 (обновлено: 16:39 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010771267.html
Умеров заявил о создании коалиции РЭБ из 11 стран в поддержку Украины
Умеров заявил о создании коалиции РЭБ из 11 стран в поддержку Украины - РИА Новости, 11.04.2025
Умеров заявил о создании коалиции РЭБ из 11 стран в поддержку Украины
Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины в рамках формата "Рамштайн", как... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:38:00+03:00
2025-04-11T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
германия
рустем умеров
борис писториус
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины в рамках формата "Рамштайн", как утверждается, к ней присоединились 11 государств. "Создаем новую коалицию в поддержку Украины – коалицию РЭБ. Сегодня в рамках заседания контактной группы по вопросам обороны Украины вместе со своим коллегой министром обороны Германии Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы. Это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн". К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. Он добавил, что указанная коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002903843.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
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украина, россия, германия, рустем умеров, борис писториус, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Рустем Умеров, Борис Писториус, НАТО, В мире
Умеров заявил о создании коалиции РЭБ из 11 стран в поддержку Украины

Умеров заявил о создании коалиции РЭБ в поддержку Украины в рамках "Рамштайна"

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил о создании новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Украины в рамках формата "Рамштайн", как утверждается, к ней присоединились 11 государств.
"Создаем новую коалицию в поддержку Украины – коалицию РЭБ. Сегодня в рамках заседания контактной группы по вопросам обороны Украины вместе со своим коллегой министром обороны Германии Борисом Писториусом официально объявил о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы. Это уже девятая коалиция, созданная в рамках формата "Рамштайн". К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
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Он добавил, что указанная коалиция сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов, разработке политик и доктрин в сфере РЭБ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияРустем УмеровБорис ПисториусНАТОВ мире
 
 
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