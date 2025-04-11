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Первый замминистра обороны Украины покинул пост, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
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15:12 11.04.2025 (обновлено: 15:41 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010743515.html
Первый замминистра обороны Украины покинул пост, пишут СМИ
Первый замминистра обороны Украины покинул пост, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Первый замминистра обороны Украины покинул пост, пишут СМИ
Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, отвечающий за оборонные закупки, покинул пост по собственному желанию, сообщает в пятницу украинский... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:12:00+03:00
2025-04-11T15:41:00+03:00
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, отвечающий за оборонные закупки, покинул пост по собственному желанию, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное"."Иван Гаврилюк покидает пост первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Деталей относительно решения не комментирует", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Гаврилюк занимал должность первого заместителя министра обороны с 17 мая 2024 года. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта. В министерстве отвечал за оборонные закупки, является членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок.
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украина, в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
Первый замминистра обороны Украины покинул пост, пишут СМИ

Первый замминистра обороны Украины Гаврилюк покинул пост по собственному желанию

© Фото : Минобороны УкраиныИван Гаврилюк
Иван Гаврилюк - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Минобороны Украины
Иван Гаврилюк. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, отвечающий за оборонные закупки, покинул пост по собственному желанию, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное".
"Иван Гаврилюк покидает пост первого заместителя министра обороны по собственному желанию. Деталей относительно решения не комментирует", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Гаврилюк занимал должность первого заместителя министра обороны с 17 мая 2024 года. Имеет воинское звание генерал-лейтенанта. В министерстве отвечал за оборонные закупки, является членом наблюдательного совета Агентства оборонных закупок.
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