https://ria.ru/20250411/ukraina-2010725039.html
Директора больницы на Украине выбросили в мусор
Директора больницы на Украине выбросили в мусор - РИА Новости, 11.04.2025
Директора больницы на Украине выбросили в мусор
Директора больницы в Житомирской области на западе Украины толпа бросила в мусорный бак из-за решения закрыть неврологическое отделение, сообщает украинское... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:24:00+03:00
2025-04-11T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Директора больницы в Житомирской области на западе Украины толпа бросила в мусорный бак из-за решения закрыть неврологическое отделение, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Житомирской области директора больницы бросили в мусорный бак из-за закрытия отделения", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ. С 2019 года на Украине упразднили должность главного врача медучреждений. Теперь его обязанности выполняют два специалиста — генеральный и медицинский директора. Как сообщили украинские журналисты, директор больницы Сергей Демус подписал решение о реорганизации неврологического отделения районной больницы. Местные жители вышли на стихийный митинг с требованиями отменить закрытие отделения и увольнение его сотрудников. Издание публикует видеозапись случившегося, сделанную участниками беспорядков. На видео группа людей, в том числе в военной форме, обыскивает больницу, после чего Демуса с оскорблениями забрасывают в мусорный бак, заблаговременно доставленный к зданию. Отмечается, что скоро после этого директор отменил свой приказ о реорганизации отделения неврологии.
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010586378.html
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в мире, украина, житомирская область
В мире, Украина, Житомирская область
Директора больницы на Украине выбросили в мусор
Директора житомирской больницы выбросили в мусор из-за закрытия отделения