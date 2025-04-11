Рейтинг@Mail.ru
Директора больницы на Украине выбросили в мусор - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 11.04.2025 (обновлено: 23:30 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010725039.html
Директора больницы на Украине выбросили в мусор
Директора больницы на Украине выбросили в мусор - РИА Новости, 11.04.2025
Директора больницы на Украине выбросили в мусор
Директора больницы в Житомирской области на западе Украины толпа бросила в мусорный бак из-за решения закрыть неврологическое отделение, сообщает украинское... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:24:00+03:00
2025-04-11T23:30:00+03:00
в мире
украина
житомирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010724253_0:614:1000:1177_1920x0_80_0_0_05f578fb332a9a01f0c62ef0f15857c3.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Директора больницы в Житомирской области на западе Украины толпа бросила в мусорный бак из-за решения закрыть неврологическое отделение, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Житомирской области директора больницы бросили в мусорный бак из-за закрытия отделения", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ. С 2019 года на Украине упразднили должность главного врача медучреждений. Теперь его обязанности выполняют два специалиста — генеральный и медицинский директора. Как сообщили украинские журналисты, директор больницы Сергей Демус подписал решение о реорганизации неврологического отделения районной больницы. Местные жители вышли на стихийный митинг с требованиями отменить закрытие отделения и увольнение его сотрудников. Издание публикует видеозапись случившегося, сделанную участниками беспорядков. На видео группа людей, в том числе в военной форме, обыскивает больницу, после чего Демуса с оскорблениями забрасывают в мусорный бак, заблаговременно доставленный к зданию. Отмечается, что скоро после этого директор отменил свой приказ о реорганизации отделения неврологии.
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010586378.html
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006810834.html
украина
житомирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010724253_0:424:1000:1174_1920x0_80_0_0_d4b7ce4d4d670e7bf16e8a4e40ea1be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, житомирская область
В мире, Украина, Житомирская область
Директора больницы на Украине выбросили в мусор

Директора житомирской больницы выбросили в мусор из-за закрытия отделения

В Житомирской области директора больницы бросили в мусорный бак
В Житомирской области директора больницы бросили в мусорный бак - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Житомирской области директора больницы бросили в мусорный бак
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Директора больницы в Житомирской области на западе Украины толпа бросила в мусорный бак из-за решения закрыть неврологическое отделение, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Житомирской области директора больницы бросили в мусорный бак из-за закрытия отделения", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале названного СМИ.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Украинцы уже не верят, что защищают справедливость, заявил экс-премьер
10 апреля, 22:26
С 2019 года на Украине упразднили должность главного врача медучреждений. Теперь его обязанности выполняют два специалиста — генеральный и медицинский директора.
Как сообщили украинские журналисты, директор больницы Сергей Демус подписал решение о реорганизации неврологического отделения районной больницы. Местные жители вышли на стихийный митинг с требованиями отменить закрытие отделения и увольнение его сотрудников. Издание публикует видеозапись случившегося, сделанную участниками беспорядков. На видео группа людей, в том числе в военной форме, обыскивает больницу, после чего Демуса с оскорблениями забрасывают в мусорный бак, заблаговременно доставленный к зданию. Отмечается, что скоро после этого директор отменил свой приказ о реорганизации отделения неврологии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Валгалла с чизбургерами: Украина выбирает между плохим и очень плохим
24 марта, 08:00
 
В миреУкраинаЖитомирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала