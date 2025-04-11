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Двое украинцев, препятствовавших эвакуации из Суджи, получили сроки - РИА Новости, 11.04.2025
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11:43 11.04.2025 (обновлено: 12:05 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010660899.html
Двое украинцев, препятствовавших эвакуации из Суджи, получили сроки
Двое украинцев, препятствовавших эвакуации из Суджи, получили сроки - РИА Новости, 11.04.2025
Двое украинцев, препятствовавших эвакуации из Суджи, получили сроки
Двое украинских военнослужащих, участвовавших в блокировании курской Суджи и препятствовавших эвакуации мирных граждан, получили 15 и 16 лет лишения свободы,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:43:00+03:00
2025-04-11T12:05:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
суджа
суджанский район
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих, участвовавших в блокировании курской Суджи и препятствовавших эвакуации мирных граждан, получили 15 и 16 лет лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре России."Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 252-го батальона территориальных вооруженных формирований Украины 31-летнего стрелка Петра Еремеи... Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Еремею к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Установлено, что утром 23 августа 2024 года Еремея вторгся в составе подразделения на бронеавтомобиле Hummer в Суджанский район Курской области, после чего проследовал в сторону Суджи. Еремея участвовал в блокировании города, удерживал в одном из жилых домов наблюдательно-огневую позицию, препятствовал эвакуации мирного населения. В тот же день он был задержан российскими военнослужащими.Как рассказали в прокуратуре, приговор также был вынесен 31-летнему военнослужащему 17-й отдельной танковой бригады ВСУ помощнику-гранатометчика Виталию Мацегоре. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Мацегору к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Установлено, что вечером 25 сентября Мацегора вторгся в составе украинского подразделения на гражданском автомобиле в Суджанский район. Он совместно с другими боевиками участвовал в блокировании Суджи, удерживал оборудованные в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, запугивал мирных граждан, препятствовал их эвакуации. Спустя неделю его задержали российские военнослужащие.Оба солдата признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010096813.html
https://ria.ru/20250404/prigovor-2009296278.html
россия
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россия, генеральная прокуратура рф, суджа, суджанский район, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Суджа, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Двое украинцев, препятствовавших эвакуации из Суджи, получили сроки

Двое украинцев, препятствовавших эвакуации жителей Суджи, получили сроки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Двое украинских военнослужащих, участвовавших в блокировании курской Суджи и препятствовавших эвакуации мирных граждан, получили 15 и 16 лет лишения свободы, сообщили в Генпрокуратуре России.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего 252-го батальона территориальных вооруженных формирований Украины 31-летнего стрелка Петра Еремеи... Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Еремею к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Установлено, что утром 23 августа 2024 года Еремея вторгся в составе подразделения на бронеавтомобиле Hummer в Суджанский район Курской области, после чего проследовал в сторону Суджи. Еремея участвовал в блокировании города, удерживал в одном из жилых домов наблюдательно-огневую позицию, препятствовал эвакуации мирного населения. В тот же день он был задержан российскими военнослужащими.
Как рассказали в прокуратуре, приговор также был вынесен 31-летнему военнослужащему 17-й отдельной танковой бригады ВСУ помощнику-гранатометчика Виталию Мацегоре. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Мацегору к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что вечером 25 сентября Мацегора вторгся в составе украинского подразделения на гражданском автомобиле в Суджанский район. Он совместно с другими боевиками участвовал в блокировании Суджи, удерживал оборудованные в прилегающих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, запугивал мирных граждан, препятствовал их эвакуации. Спустя неделю его задержали российские военнослужащие.
Оба солдата признаны виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору.
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РоссияГенеральная прокуратура РФСуджаСуджанский районВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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