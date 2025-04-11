https://ria.ru/20250411/ukraina-2010646663.html
Лавров: США понимают невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
Лавров: США понимают невозможность возвращения Украины к границам 1991 года - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров: США понимают невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:45:00+03:00
2025-04-11T10:45:00+03:00
2025-04-11T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Возвращение к границам 1991 года, как того по-прежнему требует (Владимир - ред.) Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции… Ну и разве такому человеку (Зеленскому – ред.) даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда. И это понимание тоже есть у администрации Трампа, которые не раз публично говорили, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом", - сказал Лавров по итогам СМИД СНГ.
https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008661842.html
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"Ни за что и никогда" – Лавров о возврате Украины к границам 1991 года
"Ни за что и никогда" – Лавров о возврате Украины к границам 1991 года
2025-04-11T10:45
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PT0M52S
РИА Новости
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украина, сша, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Сергей Лавров, В мире
Лавров: США понимают невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
Лавров: в США понимают, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий