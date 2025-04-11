Рейтинг@Mail.ru
Лавров: США понимают невозможность возвращения Украины к границам 1991 года - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 11.04.2025 (обновлено: 11:05 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010646663.html
Лавров: США понимают невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
Лавров: США понимают невозможность возвращения Украины к границам 1991 года - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров: США понимают невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:45:00+03:00
2025-04-11T11:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010651311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c68b3b0ae32fcbd22be686d35eb9337b.jpg
АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Возвращение к границам 1991 года, как того по-прежнему требует (Владимир - ред.) Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции… Ну и разве такому человеку (Зеленскому – ред.) даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда. И это понимание тоже есть у администрации Трампа, которые не раз публично говорили, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом", - сказал Лавров по итогам СМИД СНГ.
https://ria.ru/20250401/dubinskiy-2008661842.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ни за что и никогда" – Лавров о возврате Украины к границам 1991 года
"Ни за что и никогда" – Лавров о возврате Украины к границам 1991 года
2025-04-11T10:45
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010651311_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6d24c1d712e6333dd0261b25b3b4ecd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Сергей Лавров, В мире
Лавров: США понимают невозможность возвращения Украины к границам 1991 года

Лавров: в США понимают, что Зеленскому придется смириться с потерей территорий

Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 11 апр - РИА Новости. Возвращение Украины к границам 1991 года невозможно, это понимание есть и у администрации президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Возвращение к границам 1991 года, как того по-прежнему требует (Владимир - ред.) Зеленский, невозможно хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции… Ну и разве такому человеку (Зеленскому – ред.) даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда. И это понимание тоже есть у администрации Трампа, которые не раз публично говорили, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом", - сказал Лавров по итогам СМИД СНГ.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"Двигаются по схеме": в Раде рассказали о плюсах уничтожения Украины
1 апреля, 14:48
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала