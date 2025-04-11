https://ria.ru/20250411/ukraina-2010631503.html

Константинов оценил шансы на быстрое завершение украинского конфликта

Константинов оценил шансы на быстрое завершение украинского конфликта - РИА Новости, 11.04.2025

Константинов оценил шансы на быстрое завершение украинского конфликта

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не стоит. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T09:20:00+03:00

2025-04-11T09:20:00+03:00

2025-04-11T09:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир константинов

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта не стоит. "Слово "быстро" не подходит для решения украинского кризиса. Как говорили классики, быстро только кошки родятся. Украинский конфликт сложный. И если он завершится в течение, скажем, текущего (2025 - ред.) года, это уже можно будет считать его быстрым завершением. За день такое не решается. День - это образно. Если конфликт будет решён в ближайшие месяцы, это войдет в историю как быстрое решение", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в мире некоторые конфликты не решаются годами, а то и столетиями. "Напомню, что мир на Ближнем Востоке обсуждается последние 80 лет, а по большому счёту - тысячелетия, и никак не находятся точки соприкосновения", - сказал глава парламента Крыма.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

ближний восток

украина

республика крым

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Ольга Фомченкова

в мире, ближний восток, владимир константинов, украина, республика крым