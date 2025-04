https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

Украину вычеркиваем: лучшего подарка Путину от Трампа нельзя представить

Украину вычеркиваем: лучшего подарка Путину от Трампа нельзя представить - РИА Новости, 11.04.2025

Украину вычеркиваем: лучшего подарка Путину от Трампа нельзя представить

В последние дни пронзительные вопли с Запада перешли в хриплый рык, в котором угадываются проклятья в адрес Трампа и панические прогнозы по победе Путина на... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T08:28:00+03:00

украина

россия

сша

пит хегсет

дональд трамп

вооруженные силы украины

введение трампом пошлин на импорт

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010636867_83:408:1300:1092_1920x0_80_0_0_c94fe227854d28b6dbde2582f12522d0.jpg

В последние дни пронзительные вопли с Запада перешли в хриплый рык, в котором угадываются проклятья в адрес Трампа и панические прогнозы по победе Путина на Украине, несмотря на все усилия армии волшебных садовников:The Hill — "Переговорщики Трампа просто подыгрывают Путину. Хотя Трамп "недоволен" Путиным и грозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, Кремль это не впечатлило и США выводят войска из Польши, а Пентагон рассматривает вывод из Восточной Европы десяти тысяч солдат".The Telegraph — "Трамп угрожал России ввести санкции на нефть, если она не согласится на мирную сделку по Украине (на условиях Трампа. — Прим. ред.). Но даже на фоне непрекращающихся атак России на Украину Россия странным образом отсутствует в тарифном списке Трампа".Reuters — "Хотя Белый дом размышляет над тарифами и санкциями, на Россию подобные экономические наказания, скорее всего, не повлияют".Главный вывод сделало польское издание Myśl Polska: "Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее".Хотя по понятным причинам Трамп или представители его администрации подобного публичного заявления сделать не могут, есть все признаки того, что решение по Украине уже принято — и оно однозначно не в пользу Киева и его европейских спонсоров.До недавнего времени американские переговорщики явно действовали в соответствии с установкой, что против России есть какие-то рычаги. Однако комбинация последних событий показала, что рычаги эти оказались сделанными из папье-маше.Во-первых, стало ясно, что мечты о стабилизации фронта Украиной развеиваются еще быстрее, чем дым от горящей западной техники. Фронт неумолимо движется на запад, но со дня на день может последовать каскад событий, которые изменят динамику боевых действий в корне. Например, по паническим заявлениям западных военных экспертов, ВС России наращивают темп в Сумской области и по факту приступили к созданию плацдарма, с которого открывается окно в оперативный тыл ВСУ.Одновременно с этим русская армия ускоряется по всему фронту. Два дня назад главком ВСУ Сырский пожаловался, что "русские почти удвоили силу и частоту ударов".Это означает, что и с американской помощью, и без нее, и с европейцами, и без них — в военной части вопрос теперь точно стоит не "если", а "когда", а американцы страшно не любят вкладываться в банкротящийся бизнес. На последнем заседании "группы Рамштайн" глава Минобороны США Пит Хегсет проговорился: "Будущее Украины — проблема Европы", то есть "всем спасибо, было вкусно".Во-вторых, судя по многочисленным признакам, у Трампа окончательно закончилось терпение в отношении выкрутасов Зеленского. Не понимая этого, тот, тем не менее, продолжает поднимать давление: мало того что он в свое время накричал на министра финансов США Бессента, когда тот приехал для подписания ресурсной сделки, так он на днях опять грубо на него накинулся и начал учить жить. Кроме того, Киев чуть ли не каждый день выдвигает все новые требования и рисует все новые красные линии — теперь ресурсное соглашение с США "должно быть равным", ни о каком сокращении численности ВСУ по результатам мирного соглашения не может идти и речи, также как и о признании за Россией уже освобожденных нами регионов. Кроме того, плевком в сторону Трампа стало массовое нарушение Киевом договоренности о моратории по ударам по объектам энергетической инфраструктуры. Есть информация, что Трамп взбешен растущим саботажем со стороны Киева и приватно пообещал Зеленскому "большие проблемы".В-третьих, ситуация с глобальными тарифами обнажила крайнюю чувствительность США к колебанию финансовых рынков. В прошлом году экс-глава министерства финансов Джанет Йеллен обрисовала ситуацию предельно конкретно: "Война России против Украины представляет серьезнейший риск для глобального роста и (в случае эскалации) может вызвать волатильность цен на разнообразные ресурсы, что вынудит (США) фокусировать время, ресурсы и внимание на войну, которой можно было избежать". Иными словами, американцы уже серьезно обожглись, и объявлять второй раунд экономической войны, но теперь уже с Россией (с непредсказуемыми последствиями) они не хотят и не могут.Вчера известный американский журналист Такер Карлсон в своем интервью признал: "Одна вещь, которую, как мне кажется, до сих пор не осознали политики в Вашингтоне, — это то, что мы только что проиграли войну с Россией. Это никогда не было про Украину. Никто в Вашингтоне не заботится об Украине или о сотнях тысяч погибших украинцев. Украину просто уничтожили, и никого это не волнует. Это была война против России — из ненависти, в основном духовной. Но мы проиграли".На прошлой неделе известный американский мозговой центр The Center for Strategic and International Studies (CSIS) опубликовал достаточно взвешенный и почти неполитизированный доклад под названием "Обречена ли Украина?". Вот его вывод: "Итог: перспективы Украины безрадостны. В лучшем случае помощь США и Европы продолжится, что будет достаточно для стабилизации линии фронта, сдерживания российских атак и выигрыша времени для урегулирования путем переговоров. В худшем случае Соединенные Штаты прекратят поставки. <…> Российские атаки будут захватывать все больше территорий; в какой-то момент украинская оборона будет прорвана. Украине придется согласиться на невыгодный, даже драконовский мир".Вчера Дональд Трамп заявил под камеры, что он рассчитывает на скорое мирное соглашение между Россией и Украиной. Выглядел при этом он не очень счастливым.То есть какое решение он принял — понятно уже сейчас.

https://ria.ru/20250410/set-2010372175.html

https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

https://ria.ru/20250410/zelenskiy-2010589532.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

украина, россия, сша, пит хегсет, дональд трамп, вооруженные силы украины, введение трампом пошлин на импорт, министерство обороны сша, джанет йеллен, в мире, аналитика