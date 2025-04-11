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Рогов прокомментировал заявление Зеленского о китайских солдатах на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
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07:03 11.04.2025 (обновлено: 11:01 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010618460.html
Рогов прокомментировал заявление Зеленского о китайских солдатах на Украине
Рогов прокомментировал заявление Зеленского о китайских солдатах на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
Рогов прокомментировал заявление Зеленского о китайских солдатах на Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:03:00+03:00
2025-04-11T11:01:00+03:00
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о якобы участии китайских солдат в военном конфликте на Украине "заготовкой", чтобы выслужиться перед президентом США Дональдом Трампом. "Заготовка по якобы участию китайцев в СВО на стороне России – это попытка Зеленского не просто втянуть Китай в конфликт, а, прежде всего, выслужиться перед США и лично перед Трампом, показав, что нынешний киевский режим может быть удобным провокатором, который вызывает раздражение у официального Пекина, доставляет ему проблемы и дает поводы и причины, чтобы ввести санкции против Китая", - сказал Рогов. По его словам, своим заявлением Зеленский преследовал цель заставить власти Китая оправдываться или совершить необдуманные действия на внешнеполитическом треке, что послужило бы поводом для усиления противостояния с США. "Зеленскому нужен глобальный конфликт, чтобы сохранить власть и западное покровительство", - сказал Рогов. Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Позже в ходе выступления перед украинской прессой Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине. Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". При этом он сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".
https://ria.ru/20250410/peskov-2010455575.html
https://ria.ru/20250409/mid-2010205510.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, китай, украина, сша, владимир зеленский, владимир рогов, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Китай, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Рогов прокомментировал заявление Зеленского о китайских солдатах на Украине

Рогов назвал заявление о китайских солдатах на Украине заготовкой для Трампа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о якобы участии китайских солдат в военном конфликте на Украине "заготовкой", чтобы выслужиться перед президентом США Дональдом Трампом.
"Заготовка по якобы участию китайцев в СВО на стороне России – это попытка Зеленского не просто втянуть Китай в конфликт, а, прежде всего, выслужиться перед США и лично перед Трампом, показав, что нынешний киевский режим может быть удобным провокатором, который вызывает раздражение у официального Пекина, доставляет ему проблемы и дает поводы и причины, чтобы ввести санкции против Китая", - сказал Рогов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Песков оценил слова Зеленского про Китай
10 апреля, 13:18
По его словам, своим заявлением Зеленский преследовал цель заставить власти Китая оправдываться или совершить необдуманные действия на внешнеполитическом треке, что послужило бы поводом для усиления противостояния с США.
"Зеленскому нужен глобальный конфликт, чтобы сохранить власть и западное покровительство", - сказал Рогов.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
МИД КНР отреагировал на сообщения о якобы китайских солдатах на Украине
9 апреля, 12:26
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Позже в ходе выступления перед украинской прессой Зеленский заявил, что Украина собирает информацию о китайских военнослужащих и считает, "что их намного больше". Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными сообщения о якобы китайских солдатах на Украине.
Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". При этом он сообщил, что у него нет информации по обсуждению с украинской стороной вопроса китайских военнослужащих. Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреКитайУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир РоговДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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