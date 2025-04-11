https://ria.ru/20250411/ukraina-2010616884.html

В МИД заявили о недопустимости иностранной интервенции на Украине

В МИД заявили о недопустимости иностранной интервенции на Украине - РИА Новости, 11.04.2025

В МИД заявили о недопустимости иностранной интервенции на Украине

Повторение сценария псевдомиротворчества ОБСЕ на Украине недопустимо, как и иностранная интервенция, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T06:32:00+03:00

2025-04-11T06:32:00+03:00

2025-04-11T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Повторение сценария псевдомиротворчества ОБСЕ на Украине недопустимо, как и иностранная интервенция, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Ее сотрудники должны были наблюдать за выполнением Минских соглашений, а на деле они работали на одну из сторон конфликта, занимаясь подтасовкой докладов в пользу Киева и разведывательной деятельностью против Донецка и Луганска. <...> Повторение подобного псевдомиротворчества недопустимо, равно как и иностранная интервенция под мирогарантийными флагами", — сказал он.Такое вторжение на Украину, в частности, готовят Лондон и Париж, добавил дипломат. Он напомнил, что главное условие для развертывания миротворцев — достижение мирного урегулирования или устойчивого прекращения огня. Но Киев не движется в этом направлении и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики, отметил Полищук."Переговоры о формировании так называемых гарантийных сил, которые в настоящее время ведутся "коалицией желающих" во главе с Францией и Британией, на самом деле являются подготовкой иностранной интервенции", — заключил он.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. В МИД ранее назвали планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250411/pobeda-2010609212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, обсе, россия, алексей полищук, снг, киев