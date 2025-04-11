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В МИД осудили обсуждение Лондоном и Парижем отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 11.04.2025
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05:25 11.04.2025 (обновлено: 05:28 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010611080.html
В МИД осудили обсуждение Лондоном и Парижем отправки миротворцев на Украину
В МИД осудили обсуждение Лондоном и Парижем отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 11.04.2025
В МИД осудили обсуждение Лондоном и Парижем отправки миротворцев на Украину
Обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции, заявил РИА Новости директор второго... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T05:25:00+03:00
2025-04-11T05:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Сейчас вопрос миротворчества на повестке дня не стоит. Согласно мировой практике, главным условием развертывания миротворцев является достижение мирного урегулирования или устойчивого прекращения огня", - сказал он.По словам Полищука, "Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики"."Переговоры о формировании так называемых гарантийных сил, которые в настоящее время ведутся "коалицией желающих" во главе с Францией и Британией, на самом деле являются подготовкой иностранной интервенции", - указал он.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
https://ria.ru/20250404/nato-2009362920.html
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в мире, украина, россия, алексей полищук, снг, эммануэль макрон, мария захарова, франция
В мире, Украина, Россия, Алексей Полищук, СНГ, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Франция
В МИД осудили обсуждение Лондоном и Парижем отправки миротворцев на Украину

Полищук назвал обсуждение гарантийных сил на Украине подготовкой интервенции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Обсуждение Лондоном и Парижем направления гарантийных сил на Украину являются подготовкой иностранной интервенции, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Сейчас вопрос миротворчества на повестке дня не стоит. Согласно мировой практике, главным условием развертывания миротворцев является достижение мирного урегулирования или устойчивого прекращения огня", - сказал он.
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По словам Полищука, "Киев, как известно, отказывается от мирного процесса и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики".
"Переговоры о формировании так называемых гарантийных сил, которые в настоящее время ведутся "коалицией желающих" во главе с Францией и Британией, на самом деле являются подготовкой иностранной интервенции", - указал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
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В миреУкраинаРоссияАлексей ПолищукСНГЭммануэль МакронМария ЗахароваФранция
 
 
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