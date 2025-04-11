Нацгвардия Украины отобрала гумпомощь у волонтеров, сообщили в подполье
Нацгвардия Украины избила волонтеров и отобрала гумпомощь для мобилизованных
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Украины отобрали гуманитарную помощь, предназначавшуюся для мобилизованных 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.
"Боевики национальной гвардии Украины отобрали гуманитарную помощь у 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Украинские волонтеры везли мобилизованным в 115-ю бригаду украинцам собранную в тылу помощь, нацгвардейцы остановили их машину на блокпосту, избили волонтеров и под угрозой расправы отобрали у них весь собранный мирными жителями и родственниками военных груз", - сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
По словам подпольщика, сейчас военные 115-й бригады ВСУ и ограбленные украинскими нацгвардейцами волонтеры пытаются подать жалобу в правоохранительные органы Украины, чтобы вернуть себе имущество, но всё безрезультатно.
"Нацгвардия считается элитными патриотичными частями, которым дозволено всё, и на простых военных ВСУ они смотрят как на людей второго сорта", - подчеркнул собеседник агентства.
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