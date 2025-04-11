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СМИ: Уиткофф предложил Трампу стратегию по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
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21:38 11.04.2025 (обновлено: 23:18 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010815846.html
СМИ: Уиткофф предложил Трампу стратегию по прекращению огня на Украине
СМИ: Уиткофф предложил Трампу стратегию по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
СМИ: Уиткофф предложил Трампу стратегию по прекращению огня на Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самым быстрым путем к прекращению огня на Украине станет признание контроля России над... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T21:38:00+03:00
2025-04-11T23:18:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самым быстрым путем к прекращению огня на Украине станет признание контроля России над новыми регионами, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников."Менее чем через 48 часов после ужина с &lt;...&gt; (главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. — Прим. ред.) Стив Уиткофф &lt;...&gt; передал (Трампу. — Прим. ред.) четкое послание. Самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине &lt;...&gt; является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя &lt;...&gt; регионами", — говорится в сообщении.При этом другой спецпосланник американского президента Кит Келлог выступил против тезиса Уиткоффа, отметив, что Украина не откажется от притязаний на эти территории, указывается в публикации."Эта встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении американской стратегии", — резюмировалось в статье.В марте Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором заявил, что новые российские регионы — это крупнейший вопрос конфликта. Он подчеркнул, что речь идет о русскоговорящих территориях, где подавляющее большинство населения проголосовало на референдумах за то, чтобы находиться под российским правом.В свою очередь, Трамп признал, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, добавив, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
https://ria.ru/20250403/zelenskij-2009215353.html
https://ria.ru/20250326/tramp-2007514416.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
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в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, оон, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
В мире, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев
СМИ: Уиткофф предложил Трампу стратегию по прекращению огня на Украине

Reuters: Уиткофф призвал Трампа признать новые регионы РФ для прекращения огня

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самым быстрым путем к прекращению огня на Украине станет признание контроля России над новыми регионами, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
"Менее чем через 48 часов после ужина с <...> (главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. — Прим. ред.) Стив Уиткофф <...> передал (Трампу. — Прим. ред.) четкое послание. Самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине <...> является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя <...> регионами", — говорится в сообщении.
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На прошлой неделе Дмитриев побывал в США, где встретился с представителями администрации главы Белого дома. По его словам, на переговорах обсуждали много вопросов по восстановлению двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.

При этом другой спецпосланник американского президента Кит Келлог выступил против тезиса Уиткоффа, отметив, что Украина не откажется от притязаний на эти территории, указывается в публикации.
"Эта встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении американской стратегии", — резюмировалось в статье.
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В марте Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором заявил, что новые российские регионы — это крупнейший вопрос конфликта. Он подчеркнул, что речь идет о русскоговорящих территориях, где подавляющее большинство населения проголосовало на референдумах за то, чтобы находиться под российским правом.
В свою очередь, Трамп признал, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, добавив, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
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В миреРоссияУкраинаСШАСтив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинООНРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл Дмитриев
 
 
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