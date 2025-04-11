https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010815846.html

СМИ: Уиткофф предложил Трампу стратегию по прекращению огня на Украине

СМИ: Уиткофф предложил Трампу стратегию по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 11.04.2025

СМИ: Уиткофф предложил Трампу стратегию по прекращению огня на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самым быстрым путем к прекращению огня на Украине станет признание контроля России над... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T21:38:00+03:00

2025-04-11T21:38:00+03:00

2025-04-11T23:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, что самым быстрым путем к прекращению огня на Украине станет признание контроля России над новыми регионами, передает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников."Менее чем через 48 часов после ужина с <...> (главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. — Прим. ред.) Стив Уиткофф <...> передал (Трампу. — Прим. ред.) четкое послание. Самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине <...> является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя <...> регионами", — говорится в сообщении.При этом другой спецпосланник американского президента Кит Келлог выступил против тезиса Уиткоффа, отметив, что Украина не откажется от притязаний на эти территории, указывается в публикации."Эта встреча закончилась без принятия Трампом решения об изменении американской стратегии", — резюмировалось в статье.В марте Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором заявил, что новые российские регионы — это крупнейший вопрос конфликта. Он подчеркнул, что речь идет о русскоговорящих территориях, где подавляющее большинство населения проголосовало на референдумах за то, чтобы находиться под российским правом.В свою очередь, Трамп признал, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года, добавив, что его цель — завершение конфликта на выгодных для обеих сторон условиях.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.

https://ria.ru/20250403/zelenskij-2009215353.html

https://ria.ru/20250326/tramp-2007514416.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

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