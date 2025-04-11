https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010652560.html

Уиткофф прилетел в Россию, сообщил Песков

Уиткофф прилетел в Россию, сообщил Песков - РИА Новости, 11.04.2025

Уиткофф прилетел в Россию, сообщил Песков

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", — сказал представитель Кремля.Он пообещал проинформировать, если в графике Путина появится встреча с Уиткоффом. Сегодня, добавил Песков, глава государства проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота.О том, что Уиткофф направляется в Россию и может встретиться с Путиным, написал портал Axios. В таком случае этот будет уже третий визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию. Предыдущий раз Уиткофф был в Москве 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, cпецпосланник Трампа предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский президент через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф побывал в России, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html

https://ria.ru/20250411/putin-2010572685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, стив уиткофф, в мире