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Уиткофф прилетел в Россию, сообщил Песков - РИА Новости, 11.04.2025
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11:07 11.04.2025 (обновлено: 12:30 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010652560.html
Уиткофф прилетел в Россию, сообщил Песков
Уиткофф прилетел в Россию, сообщил Песков - РИА Новости, 11.04.2025
Уиткофф прилетел в Россию, сообщил Песков
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.04.2025
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2025-04-11T12:30:00+03:00
россия
стив уиткофф
в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", — сказал представитель Кремля.Он пообещал проинформировать, если в графике Путина появится встреча с Уиткоффом. Сегодня, добавил Песков, глава государства проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота.О том, что Уиткофф направляется в Россию и может встретиться с Путиным, написал портал Axios. В таком случае этот будет уже третий визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию. Предыдущий раз Уиткофф был в Москве 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, cпецпосланник Трампа предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский президент через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф побывал в России, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010127153.html
https://ria.ru/20250411/putin-2010572685.html
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россия, стив уиткофф, в мире
Россия, Стив Уиткофф, В мире
Уиткофф прилетел в Россию, сообщил Песков

Песков: спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", — сказал представитель Кремля.
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Он пообещал проинформировать, если в графике Путина появится встреча с Уиткоффом.
Сегодня, добавил Песков, глава государства проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота.
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О том, что Уиткофф направляется в Россию и может встретиться с Путиным, написал портал Axios. В таком случае этот будет уже третий визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию.
Предыдущий раз Уиткофф был в Москве 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, cпецпосланник Трампа предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский президент через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.
В начале февраля Уиткофф побывал в России, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.
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