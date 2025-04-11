Уиткофф прилетел в Россию, сообщил Песков
Песков: спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию
© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, я подтверждаю, он действительно прилетел в Россию", — сказал представитель Кремля.
Он пообещал проинформировать, если в графике Путина появится встреча с Уиткоффом.
Сегодня, добавил Песков, глава государства проведет совещание по вопросам развития военно-морского флота.
О том, что Уиткофф направляется в Россию и может встретиться с Путиным, написал портал Axios. В таком случае этот будет уже третий визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию.
Предыдущий раз Уиткофф был в Москве 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, cпецпосланник Трампа предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский президент через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.
В начале февраля Уиткофф побывал в России, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.