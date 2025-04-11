Самолет из США сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Flightradar24: самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге
© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американский самолет того же типа, что и у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24.
По информации портала, самолет Gulfstream G650ER, на котором обычно летает и Уиткофф, вылетел из Флориды и приземлился в аэропорту Пулково примерно в 09:20 мск.
Ранее портал Axios написал, что Уиткофф направляется в Россию и уже сегодня может встретиться с президентом Владимиром Путиным.
В таком случае этот будет уже третий его визит в Россию. Предыдущий раз Уиткофф был в Москве 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял глава государства. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, cпецпосланник Трампа предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.
В начале февраля Уиткофф побывал в России, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.