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Самолет из США сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о визите Уиткоффа - РИА Новости, 11.04.2025
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09:46 11.04.2025 (обновлено: 10:11 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010635636.html
Самолет из США сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Самолет из США сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о визите Уиткоффа - РИА Новости, 11.04.2025
Самолет из США сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Американский самолет того же типа, что и у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:46:00+03:00
2025-04-11T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американский самолет того же типа, что и у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24.По информации портала, самолет Gulfstream G650ER, на котором обычно летает и Уиткофф, вылетел из Флориды и приземлился в аэропорту Пулково примерно в 09:20 мск.Ранее портал Axios написал, что Уиткофф направляется в Россию и уже сегодня может встретиться с президентом Владимиром Путиным.В таком случае этот будет уже третий его визит в Россию. Предыдущий раз Уиткофф был в Москве 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял глава государства. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, cпецпосланник Трампа предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф побывал в России, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250411/putin-2010572685.html
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
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Самолет из США сел в Санкт-Петербурге на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Flightradar24: самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел в Санкт-Петербурге

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Американский самолет того же типа, что и у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сел в Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса Flightradar24.
По информации портала, самолет Gulfstream G650ER, на котором обычно летает и Уиткофф, вылетел из Флориды и приземлился в аэропорту Пулково примерно в 09:20 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Секретное оружие России вынудило Штаты сесть за стол переговоров
Вчера, 08:00
Ранее портал Axios написал, что Уиткофф направляется в Россию и уже сегодня может встретиться с президентом Владимиром Путиным.
В таком случае этот будет уже третий его визит в Россию. Предыдущий раз Уиткофф был в Москве 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял глава государства. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, cпецпосланник Трампа предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.
В начале февраля Уиткофф побывал в России, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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