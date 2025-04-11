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В Уфе годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотиками - РИА Новости, 11.04.2025
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10:03 11.04.2025 (обновлено: 10:37 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/ufa-2010639617.html
В Уфе годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотиками
В Уфе годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотиками - РИА Новости, 11.04.2025
В Уфе годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотиками
Годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотическим веществом в Уфе, он госпитализирован с отравлением, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:03:00+03:00
2025-04-11T10:37:00+03:00
происшествия
уфа
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УФА, 11 апр - РИА Новости. Годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотическим веществом в Уфе, он госпитализирован с отравлением, сообщает прокуратура Башкирии. По предварительным данным ведомства, ребенок 2024 года рождения доставлен в больницу с признаками отравления. Ему оказана медицинская помощь, он находится под наблюдением врачей. "Мальчик, находящийся под временной опекой своей прабабушки, употребил жевательный табак, предположительно, принесённый знакомым внучки женщины. Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит условия проживания ребенка, даст оценку работы органов опеки и попечительства, соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости сообщили, что ребенок стабильный, находится в состоянии средней тяжести. "Угрозы его жизни нет", - сказал собеседник.
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотиками

В Уфе годовалый ребенок попал в больницу после того, как проглотил пакетик снюса

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница . Архивное фото
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УФА, 11 апр - РИА Новости. Годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотическим веществом в Уфе, он госпитализирован с отравлением, сообщает прокуратура Башкирии.
По предварительным данным ведомства, ребенок 2024 года рождения доставлен в больницу с признаками отравления. Ему оказана медицинская помощь, он находится под наблюдением врачей.
"Мальчик, находящийся под временной опекой своей прабабушки, употребил жевательный табак, предположительно, принесённый знакомым внучки женщины. Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит условия проживания ребенка, даст оценку работы органов опеки и попечительства, соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости сообщили, что ребенок стабильный, находится в состоянии средней тяжести.
"Угрозы его жизни нет", - сказал собеседник.
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