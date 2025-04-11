https://ria.ru/20250411/ufa-2010639617.html

В Уфе годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотиками

В Уфе годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотиками - РИА Новости, 11.04.2025

В Уфе годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотиками

Годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотическим веществом в Уфе, он госпитализирован с отравлением, сообщает прокуратура Башкирии. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:03:00+03:00

2025-04-11T10:03:00+03:00

2025-04-11T10:37:00+03:00

происшествия

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498460_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_30570c19c9b529d114e029871109a351.jpg

УФА, 11 апр - РИА Новости. Годовалый ребенок проглотил пакетик с наркотическим веществом в Уфе, он госпитализирован с отравлением, сообщает прокуратура Башкирии. По предварительным данным ведомства, ребенок 2024 года рождения доставлен в больницу с признаками отравления. Ему оказана медицинская помощь, он находится под наблюдением врачей. "Мальчик, находящийся под временной опекой своей прабабушки, употребил жевательный табак, предположительно, принесённый знакомым внучки женщины. Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит условия проживания ребенка, даст оценку работы органов опеки и попечительства, соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении. В пресс-службе башкирского минздрава РИА Новости сообщили, что ребенок стабильный, находится в состоянии средней тяжести. "Угрозы его жизни нет", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20250210/rebenok-1998374768.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа