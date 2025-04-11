ВС России нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
МО: ВС РФ за неделю нанесли 8 групповых ударов по военным объектам на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке.
"С 5 по 11 апреля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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