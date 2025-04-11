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ВС России нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
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13:07 11.04.2025 (обновлено: 13:42 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/udary-2010697073.html
ВС России нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
ВС России нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.04.2025
ВС России нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также местам... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:07:00+03:00
2025-04-11T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."С 5 по 11 апреля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

МО: ВС РФ за неделю нанесли 8 групповых ударов по военным объектам на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Снаряд, выпущенный по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке.
"С 5 по 11 апреля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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