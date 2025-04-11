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ВС России нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

ВС России нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 11.04.2025

ВС России нанесли восемь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также местам... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:07:00+03:00

2025-04-11T13:07:00+03:00

2025-04-11T13:42:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."С 5 по 11 апреля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф